Bittere Bilanz der Sonderkontrolle: Noch mehr Handysünder am Steuer erwischt!

Lüdenscheid - Es ist eine Bilanz, die Kopfschütteln verursacht: Exakt eine Woche nach dem landesweiten Kontrolltag zum Thema "Ablenkung im Straßenverkehr" durch die Benutzung von Handys am Steuer fand in Lüdenscheid wieder ein umfangreicher Polizeieinsatz diesbezüglich statt. Und siehe da: Es wurden noch deutlich mehr "Sünder" auf frischer Tat erwischt!

Wie es von der Polizeiwache Lüdenscheid hieß, waren acht Polizeibeamte am Mittwoch in der Zeit von 12 bis 20 Uhr mit der Sonderkontrolle in Sachen Handynutzung am Steuer betraut.

Bei einem identischen Einsatz vor ca. acht Wochen seien rund 60 Verstöße festgestellt und geahndet worden. Und trotz des genannten landesweiten Aktionstages mit identischem Ziel in der Vorwoche, einer Ankündigung der Kontrolle sowie des erwähnten Einsatzes vor rund zwei Monaten wurden diesmal noch mehr Verstöße registriert.

Laut Polizei wurden exakt 76 Führerinnen und Führer von Kfz festgestellt, die ihre Mobiltelefone während der Fahrt nutzten.

Diverse weitere Verstöße festgestellt

"Diese erwartete jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit der Folge eines Punktes in der Verkehrssünderdatei Flensburg sowie einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro plus Bearbeitungsgebühren", hieß es aus der Lüdenscheider Wache.

Außerdem seien fünf Verstöße gegen die Anschnallpflicht, ein überschrittener Termin zur Anmeldung zur Hauptuntersuchung sowie ein Rotlichtverstoß festgestellt und geahndet worden.

Trauriges Fazit: "Aufgrund dieser scheinbaren Unbelehrbarkeit der Handynutzer werden identische Einsätze mit Sicherheit folgen!" - eB

