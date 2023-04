Bisher 2200 Helfer bei Aktion „Sauberes Lüdenscheid“

Von: Monika Salzmann

Die STL-Profis bekommen Unterstützung: Ausgestattet mit Greifzangen und Müllsäcken machen viele Lüdenscheider wieder bei der Aktion „Sauberes Lüdenscheid“ mit. © Jakob Salzmann

Im gesamten Stadtgebiet krempeln Lüdenscheider in dieser Woche die Ärmel hoch, um Böschungen, Gärten, Wiesen, Parkanlagen, Wald und Flur von Unrat und Müll zu säubern.

Lüdenscheid – Vor, am und nach dem Aktionstag „Sauberes Lüdenscheid“, der am Samstag, 22. April, stattfindet, beteiligen sich bis dato 2200 angemeldete Helfer am Großreinemachen in der Stadt.

Sehr zufrieden zeigt sich STL-Werkleiter Andreas Fritz, bei dem die Fäden der Aktion zusammenlaufen, mit der Resonanz. „Die Resonanz ist sehr gut“, berichtet er. Einige seien bereits im Vorfeld des Aktionstages im Einsatz. Dazu gehören Schulen, die die Werktage nutzen, um ihr Umfeld von achtlos weggeworfenem Müll zu säubern. „Drei Initiativen sammeln auch danach.“



STL unterstützt mit Material

Am Samstag, dem eigentlichen Aktionstag, wollen 26 Vereine und Privatinitiativen unterwegs sein, um dem Müll zu Leibe zu rücken. Wer noch mitmachen möchte, ist eingeladen, sich beim Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) zu melden, bei dem es ein Online-Anmeldeformular als PDF gibt. Neben Angaben zur Initiative – Einzelperson, Verein, Nachbarschaft, Schule, Kindergarten, Firma, Partei oder Sonstiges – kann jeder dort auch angeben, was er für die Sammelaktion braucht – angefangen bei Abfallsäcken über Handschuhe bis zu Greifzangen. „Wir geben ja auch wieder Materialien heraus“, führt Andreas Fritz weiter aus.



Aus diesem Grund bittet er Kurzentschlossene, die mitmachen möchten, um Rückmeldung bis Freitag, 21. April. Die Materialien können dann noch bereitgestellt werden. Bei Rückfragen zur Aktion „Sauberes Lüdenscheid“ ist der STL unter Tel. 0 23 51/36 5 20 erreichbar.