48. Birkenfest am Samstag in Lüdenscheid 

Lüdenscheid - „Wir haben endlich einmal Glück mit dem Wetter.“ Sonnig und sommerlich zeigte sich das Wetter am Wochenende beim 48. Birkenfest der Bürgergemeinschaft Pöppelsheim und des Kleintier-Zuchtverein Brügge.

Bei strahlend blauem Himmel und Temperaturen von annähernd 30 Grad feierten Anwohner und Gäste ein fröhliches Fest mit attraktiven Angeboten für Jung und Alt. Sogar aus Radevormwald und Neuenrade fanden sich Stammgäste, die die Traditionsveranstaltung Jahr für Jahr besuchen, zum Mitfeiern ein.

Nach dreieinhalbtägigem Aufbau mit bis zu 25 Helfern, wie Thorsten Sadrinna (2. Vorsitzender der Bürgergemeinschaft Pöppelsheim) berichtete, war alles liebevoll für das Fest hergerichtet. Das frische Birkengrün, das dem zweitägigen Fest seinen einladenden, frühlingshaften Anstrich verlieh, hatte wie jedes Jahr Alhard Graf von dem Bussche-Kessell gestiftet. Vom Vorstand gab’s dafür ein dickes Dankeschön.

Im großen Zelt, in dem am Samstagabend die Bodo G. Schubert Band mit Sängerin Meike zum Tanz aufspielte, und andernorts erfreute das zarte Grün. Im Zelt und lauschigen Plätzen im Freien machten es sich die Besucher auf den aufgestellten Partybänken gemütlich. Bei der Hitze waren besonders die schattigen Plätze heiß begehrt. Kinder, Jugendliche und Erwachsene kamen beim Fest auf ihre Kosten.

Immer ein Renner: die große Hüpfburg, die die kleinen Festbesucher zum Hüpfen, Springen und Herumtollen einlud. Am Kinderschminken und Glücksrad-Drehen hatten die Jungen und Mädchen ihren Spaß. Attraktive Preise – Bücher, Spielzeug und vieles mehr – erhöhten den Reiz des Spiels. Echte Hingucker waren zudem die Luftballontiere, die geschickte Hände aus Modellierballons zauberten. Bei Spiel und Spaß verflog die Zeit wie im Nu. Passend dazu gab’s Zuckerwatte und Candys.

Ein Fest für den Gaumen war das Speisen- und Getränkeangebot, mit dem die Bürgergemeinschaft und die Kleintierzüchter ihre vielen Gäste verwöhnten. Zwischen festen Kuchen, Plattenkuchen und Schlemmertorten, bei denen Kalorien keine Rolle spielten, hatten Genießer im Zelt, wo das große Kuchenbüffet aufgebaut war, die Qual der Wahl. Wer’s herzhafter mochte, langte bei Fritten, Steaks und Würstchen zu.

Einmal mehr Hit Nummer eins auf der Beliebtheitsskala der Speisen: die Grillhähnchen, die Carsten Glänzel (1. Vorsitzender der Bürgergemeinschaft) – von seiner Schwester Ingrid Glänzel unterstützt – fachmännisch auf dem großen Hähnchengrill brutzelte. „Maximal neun mal vier Hähnchen gleichzeitig“ drehten sich am Spieß – bei der Hitze eine schweißtreibende Arbeit. Nicht einmal MdL Gordan Dudas konnte da widerstehen. „Einmal quer durch den Garten“ spielte sich die Band am Abend in die Gunst des Publikums. Mit Oldies und Schlagern lockte das Duo Tanzfreudige auf die Tanzfläche.