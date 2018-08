Birgit Sippel zu Gast bei Brüninghauser Traditionsfirma

Lüdenscheid - Sein Denken findet Stefan Heimöller selbst etwas atypisch. „Wir wollen nicht unnötig jammern und stellen keine Forderungen an die Politik. Wir sind eigentlich zufrieden, wenn uns die Politik in Ruhe lässt.“ So äußerte sich Heimöller – Inhaber und Geschäftsführer der Firma Platestahl – am Donnerstag leicht schmunzelnd gegenüber der Europaabgeordneten Birgit Sippel. Die SPD-Politikerin war auf Initiative des Platestahl-Betriebsrats zu Besuch bei dem Traditionsunternehmen im Lüdenscheider Ortsteil Brüninghausen.

Der Informationsaustausch zwischen Politik und mittelständischer Wirtschaft gliederte sich dabei in zwei Teile – in ein Gespräch über Entwicklung und Situation von Platestahl und in einen von Heimöller angeführten Betriebsrundgang.

Mit einer 155-jährigen Geschichte gehört Platestahl zu den wirklich alten Firmen in der Region. 1993 rutschte der Familienbetrieb allerdings in die Insolvenz. In jenem Jahr übernahm Stefan Heimöller das Unternehmen. Derzeit beschäftigt Platestahl rund 220 Mitarbeiter, darunter rund zehn Auszubildende. Zum Vergleich: In früheren Jahrzehnten waren es mitunter mehr als 500 Menschen, die in den ländlich gelegenen Betriebshallen an der Verse schafften. Aktuell, weiß Stefan Heimöller, macht Platestahl einen Jahresumsatz von circa 55 Millionen Euro.

Das Unternehmen – der Name verrät es – ist nach wie vor auf die Herstellung von Stahlelementen fixiert. Zur Produktionspalette gehören etwa Wälzlager oder Ringe aus Stahl. Nach einer Weiterbearbeitung bei anderen Firmen finden die Erzeugnisse am Ende Anwendung im Maschinenbau, konkret in Windkraftwerken, Bau- und Druckmaschinen oder anderen Großgetrieben.

Dabei setzt Platestahl – das betonten Betriebsleitung wie Gewerkschafter bei dem Gespräch – auf Arbeitsplatzsicherung und einen Ausgleich der Interessen. Das Prinzip demnach: In wirtschaftlich schlechteren Zeiten gibt es möglichst keine Entlassungen, dafür wandern die Arbeiter in guten Zeiten nicht zu besser dotierten Stellen in anderen Firmen ab.