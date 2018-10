Sound of Centuries lädt zum „Open HAIRbst“ auf den Sternplatz ein

Lüdenscheid - Die Open-Air-Saison in Lüdenscheid ist noch nicht vorbei: Zum „Open HAIRbst“ hat Nicolas Leitgeb von der Agentur Sound of Centuries gleich mehrere populäre Bands aus der Region verpflichtet.

Die Musiker werden sich am Samstag, 27. Oktober, zwischen 12 und 22 Uhr auf einer Rundbogenbühne auf dem Sternplatz präsentieren Leitgeb verspricht ein abwechslungsreiches Programm.

Das fängt mit der Bühne an: „Angesichts der Tatsache, dass auf den meisten Veranstaltungen nur die üblichen quadratischen oder rechteckigen Bühnen zu sehen sind, ist unsere Rundbogenbühne sicher eine willkommene Abwechslung“, betont Leitgeb.

Im Anschluss an die Eröffnung wird die Tanzschule S ein einstündiges Mitmach-Programm für Kinder anbieten, bei dem die Kleinen vor der Bühne nach Herzenslust mittanzen können. Danach geben sich die Bands die Mikros in die Hand. Zuerst werden mit der eigens für die Veranstaltung gegründeten Band „Dresden Young Jazz“ junge Musiker aus Dresden zu hören sein, die sich um den jüngeren Bruder von Nicolas Leitgeb, Dominic Leitgeb, formiert haben. Dieser absolviert derzeit in Dresden ein Musikstudium.

Im Anschluss wird die Band „Equa Two“ zu sehen und zu hören sein, die unter anderem bereits im Lönneberga sowie im Rahmen des Schrottreif-Festivals auf dem Gelände der AVL Autoverwertung ihr Publikum begeisterte. Hochklassig und unterhaltsam geht es weiter, denn Singer-Songwriter Robin Brunsmeier alias Binyo macht inzwischen nicht nur in seiner Heimatstadt Halver, sondern in ganz Deutschland von sich reden. Jüngst trat er mit seinem exzellenten Album „Die Schnuppe vom Stern“ in Städten wie Berlin und Hamburg auf. Ganz sicher werden die Lüdenscheider seine intelligenten und augenzwinkernden Texte in deutscher Sprache sowie die oft mit Reggae-Anleihen gewürzte Musik zu schätzen wissen. Binyo will zusammen mit seiner Band zwei Stunden Programm beim „Open HAIRbst“ abliefern.

Weiter geht es mit der Combo iJazz, in der unter anderem Nicolas Leitgeb als Trompeter und Sänger zu hören ist und die mit kompetent umgesetztem Jazz, Crossover-Jazz, Pop sowie Evergreens aufwarten wird. Den letzten Live-Act der Veranstaltung bildet das Hip-Hop-Duo Hazefeld, bestehend aus Robin Brunsmeier, der sich hier auf einer ganz anderen musikalischen Schiene bewegt, sowie Sebastian Kreinberg. Beide Hip-Hopper werden voraussichtlich von Musikern der Begleitband von Binyo unterstützt, unter anderem von dem Saxophonisten Rudolf F. Nauhauser. Ab 21 Uhr können die Zuschauer schließlich noch eine Session genießen, an der alle Künstler der Veranstaltung teilnehmen können.

Letztlich soll aber nicht nur der musikalische, sondern auch der kulinarische Teil des Events etwas Besonderes werden, verspricht Nicolas Leitgeb. Es wird einen Essensstand geben, an dem ausschließlich frisch gekochte Gerichte angeboten werden. „Familienmitglieder und Freunde werden bei der Zubereitung helfen und dafür sorgen, dass den Besuchern des ’Open HAIRbst‘ besonders leckere Speisen geboten werden“, versichert der Veranstalter. Was es genau gibt, soll jedoch eine Überraschung bleiben.

Gutes Wetter sei auch bestellt, meint Nicolas Leitgeb augenzwinkernd: „Also sollten die Lüdenscheider an diesem Tag ruhig mal auf dem Sternplatz vorbeischauen und sich eine Portion gute Musik und gutes Essen gönnen.“