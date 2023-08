Binden und Tampons in Lüdenscheid bald kostenlos? - Konkrete Pläne

Von: Bettina Görlitzer

Eine Initiative will in Lüdenscheid Spender für kostenlose Hygieneartikel für Mädchen etablieren. Erste Prototypen gibt es bereits.

Lüdenscheid – Es ist ein ganz alltägliches Problem, das fast jeder Frau irgendwann passiert ist, und doch wird es oft nur hinter vorgehaltener Hand angesprochen: Die Periode kündigt sich überraschend an, und es wird dringend ein Tampon oder eine Binde benötigt.

Gerade bei jungen Mädchen, die ihre ersten Erfahrungen mit ihrem Zyklus machen, kommt das immer wieder vor, wissen Nicola Halor vom Stadtjugendring und Jen Voß von der Aktionsgruppe 8. März. Daher kommt es nicht von ungefähr, dass sich eine der ersten Initiativen des Jugendprojektes #YoungFeminism mit diesem Thema beschäftigt.

Jen Voß, Nicola Halor und Mike Härtel haben sind intensiv damit beschäftigt, wie mit möglichst einfachen Mitteln leicht zugängliche Spender für Tampons und Binden hergestellt werden können, an denen sich Mädchen und junge Frauen bei Bedarf kostenlos bedienen können sollen. © Görlitzer

Am Mittwochabend stellten sie beim Treffen im Frieda’s in der Altstadt die Idee vor, beispielsweise für die Toiletten und andere gut zugängliche Orte in Schulen oder sozialen Einrichtungen, mit einfachen Mitteln Spender für Hygieneartikel herzustellen, an denen sich die Mädchen bei Bedarf kostenlos bedienen können. Eingeladen waren dazu im Besonderen Lehrer und Lehrerinnen, SV-Mitglieder und Vertreter von Jugendeinrichtungen.

Dass das Thema auf großes Interesse stößt, zeigten Berichte von Lehrerinnen, wonach es Mädchen unangenehm ist, wenn sie im Notfall im Sekretariat nach Hygieneartikeln fragen müssen.

Spender für Hygieneartikel: Prototypen vorgestellt

Zwei erste Prototypen haben Mike Härtel und André Wingenbach, zwei handwerklich geschickte Männer, auf Bitten von Jen Voß und Nicola Halor umgesetzt. Diese wurden am Mittwoch präsentiert. Es handelt sich um schlichte Konstruktionen aus Holz mit je einem Fach für Tampons und einem für Binden, die von oben befüllt werden können, während unten Öffnungen für die Entnahme vorgesehen sind.

Die Teilnehmer des Treffens waren eingeladen, die Kästen aus Holz nach ihren eigenen Ideen zu bemalen. Nach Möglichkeit soll so jeder Spender, der irgendwo aufgestellt oder angebracht wird, ganz individuell gestaltet sein, von denjenigen, die ihn bei Bedarf auch nutzen.

Überhaupt soll das Projekt sich weiterentwickeln: Wer Interesse daran hat, in seiner Einrichtung oder Schule das Angebot für Mädchen und Frauen zu machen, kann sich melden und auch eigene Ideen und Anregungen für die Umsetzung einbringen.

Aber auch, wer fachliche Expertise zum Bau beisteuern möchte, beispielsweise als Tischler, ist eingeladen, die Idee zu unterstützen, betont Nicola Halor. Kontakt kann über den Stadtjugendring oder den Instagram-Account #wasloslüdenscheid hergestellt werden.

Mit dieser Aktion möchte das Projekt #YoungFeminism einen Beitrag leisten, das Thema Periode gerade bei jungen Mädchen zu enttabuisieren. In dem Projekt engagieren sich neben der Initiative „Was los?!“ des Stadtjugendrings und der Aktionsgruppe 8. März das Jugendwerk der Awo Märkischer Kreis und der Verein Frieda.

Viele von ihnen sind auch an der Organisation des ersten CSD in Lüdenscheid beteiligt, der für die nächste Woche geplant ist.