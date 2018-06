Bauhaus-Künstler im Kleinformat

Lüdenscheid - „Die will ich haben!“ Für den Brügger Galeristen Detlev Kümmel war nach der ersten Begegnung mit Werken von Rudolf Lutz von drei Jahren klar, dass die Exponate zu seiner Galerie an der Volmestraße passen. Und er begann, Lutz-Bilder zu sammeln.

Der Künstler Rudolf Lutz (1895-1966) lernte ursprünglich Schreiner, wandte sich dann aber dem Kunstgewerbe zu und belegte den ersten Vorkurs bei Johannes Itten am Weimarer Bauhaus. Obwohl er nur kurz an der berühmtesten modernen Schule für Kunst-Design und Architektur in Deutschland studierte und sich 1920 bereits wieder abmeldete, niemals mit einem Oskar Schlemmer, mit Wassily Kandinsky und Paul Klee studierte, haben deren deren Einflüsse im Lebenswerk des Künstlers deutliche Spuren hinterlassen.

15 der mittlerweile 140 Lutz-Bilder nahm Detlev Kümmel mit zu einer Kunstmesse nach Münster und traf dort auf die Kuratorin einer Ausstellung rund um das Leben und Werk von Rudolf Lutz im Heinrich-Neuy-Bauhaus-Museum in Steinfurt-Borghorst, Dr. Dagmar Kronenberger-Hüffer. Schnell wurde der Lüdenscheider Galerist zum Hauptleihgeber, brachte „seine“ Lutz-Bilder nach Münster, wo sie bis September zu sehen sein werden. Am 3. Juni wurde die Ausstellung in Borghorst eröffnet. Ute Ackermann vom Bauhaus-Museum in Weimar übernahm die Eröffnungsrede.

„Nächstes Jahr wird Bauhaus hundert Jahre alt. Überall in Deutschland wird es dazu Ausstellungen geben. Ich würde gern – am liebsten in Kooperation mit der Städtischen Galerie – eine Ausstellung mit den Bildern von Rudolf Lutz realisieren. Die Exponate kämen ja dann überwiegend von mir“, ist Detlev Kümmel derzeit auf der Suche nach einem passenden Kooperationspartner. Zur Ausstellung in Borghorst erschien ein 85 Seiten starker Katalog mit dem Titel „Das kleine Format“, der umfangreich Auskunft gibt über das Leben des Künstlers und mit vielen Abbildungen von Werken verschiedener Bauhaus-Künstler versehen ist. Konzept und Gestaltung stammen von dem Lüdenscheider Arthur Dulinski, gedruckt wurde bei Seltmann-Printart.

„Die Mühen der gesamten Vorbereitung, Einrahmungen, Fotoerstellung, die Produktion der Kataloge, der Transport der vielen Werke und die eigentliche Ausstellung haben mir so viel Freude bereitet, dass mit Blick auf das 100-jährige Bestehen des Bauhauses nun die Frage nach einer weiteren Ausstellung von Rudolf Lutz offen im Raum steht“, sagt Kümmel. Mit einer solchen Ausstellung würde auch in Lüdenscheid das Wirken der legendären Hochschule für Gestaltung nachhallen.