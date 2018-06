Kinderkunst im Lüdenscheider Rathaus

Schloss Neuenhof - Bilder wie diese hängen für die nächsten zwei Jahre an den Wänden im Rathaus.

Lüdenscheid - Alle 30 Jahre regnet es Geld über Lüdenscheid. Ein Kinderwunsch, dem sich Bürgermeister Dieter Dzewas nur zu gern anschließen würde: „Vielleicht sind wir ja gerade im Jahr 29.“

„Meine Stadt in der Zukunft“ lautete im Jubiläumsjahr das Thema für die seit 2011 jährlich wiederkehrende „Kinderkunst im Rathaus“. Gestern eröffnete Dzewas die Ausstellung. Beteiligt waren an der Aktion Schüler der vierten Klassen, die ihren Bildern Visionen, Wünschen und Träumen Gestalt gaben und am Dienstag dafür im Rathaus mit einer lustigen Clowns- und Zaubershow belohnt wurden.

Vorschläge wie Rutschen im Freibad, eine Unterwasserwelt mit Fischen und Wassertieren, eine Bowlingbahn, eine Trampolinhalle, ein Inliner-Platz, ein Biker-Park, eine ganzjährige Schlittschuhbahn, ein Schokoladenmuseum, ein Zoo, eine Hoverboard-Halle – Ideen brachten die kleinen Künstler genug in ihren Werken unter. Für die Initiatoren der Ausstellung – die Städtische Galerie und das Agenda-Büro der Stadt Lüdenscheid – spielten die Fragen „Was bedeutet „Kind-Sein“ heute“ und „Welche Bedürfnisse haben die Kinder in unserer Stadt“ eine entscheidende Rolle.

Rund 200 Einsendungen erreichten das Rathaus und hängen nun in den Fluren. Wichtig erschien einem der kleinen Künstler übrigens ein sehr konkretes Anliegen: ein großes friedliches Gotteshaus soll errichtet werden, das Christen, Juden und Muslime gemeinsam bauen. Lüdenscheid soll wegen dieses Gotteshauses berühmt werden. Clown Sven bot den jungen Künstlern als Belohnung eine lustige Zaubershow im Ratssaal, bevor man gemeinsam zur Begutachtung der farbenfrohen Werke durch die Flure marschierte.