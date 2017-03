Bilder eines bewegten Lebens: Werkzeugmacher verurteilt

Lüdenscheid - Strafrichter Thomas Kabus nennt es „ein bewegtes Leben“. Das ist angesichts des Werdegangs des Werkzeugmachers (34) auf der Anklagebank diplomatisch formuliert. Diesmal ist er des Diebstahls in zwei Fällen beschuldigt.

Der Lüdenscheider, neunfach vorbestraft, stellt sich dem Verfahren erhobenen Hauptes. Ja, einer der beiden Vorwürfe sei richtig, sagt er. Demnach hat er seiner Ex-Freundin, die drei Kinder von ihm hat, Geld und ein Handy aus ihrer Wohnung geklaut. „Aber ich hab’ ihr später alles wieder zurückgegeben.“ Dieser Diebstahl ist also erwiesen.

Den anderen Vorwurf weist der Mann weit von sich. Es wird verwickelt. Er soll einem Arbeitskollegen in einem Betrieb am Freisenberg das Portemonnaie gestohlen haben. „Stimmt gar nicht! Ich bin entlassen worden und habe in der Firma später einen Karton mit meinen Sachen aus dem Spind abgeholt.“ Da sei die Scheckkarte wohl irgendwie hinein geraten.

Zwischenzeitlich ist die Trennung von der Mutter seiner Kinder erfolgt, ein stationärer Klinik-Aufenthalt wegen eines Burnout-Syndroms, dann Obdachlosigkeit und Asyl in einem Wohnheim. Währenddessen lagert der Karton auf dem Dachboden seiner Ehemaligen. Es stellt sich heraus: Der Angeklagte wusste von der Scheckkarte. „Ich wollte sie auch zurückgeben, habe sie aber dann verloren.“ Die Ex-Freundin findet sie im Hausflur und bringt sie zur Polizei. Schaden entsteht nicht.

Das Urteil ergeht wegen Diebstahls und Unterschlagung. 2625 Euro Geldstrafe.