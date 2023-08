„Mutter mit Kind“ bringt 4600 Euro für den guten Zweck

Von: Thomas Krumm

Susanne Conzen und Detlev Kümmel mit dem Sammlerehepaar Hildegard und Hans-Georg Ebert aus Erftstadt. © Thomas Krumm

Lüdenscheid – Wann hat ein Kunsthändler schon mal die Gelegenheit, eine Mutter mit Kind in gute Hände zu geben? Detlev Kümmel verschenkte Johann Georg Müllers Bild am Sonntag an „Spender mit Herz“. Das Sammlerehepaar Hildegard und Hans-Georg Ebert aus Erftstadt hatte sich zuvor durch eine großzügige Spende von 4600 Euro an den Förderverein des Märkischen Kinderschutzzentrums (MIKI) für die Überlassung des Bildes empfohlen.



Hans-Georg Ebert berichtete, dass es der dritte „Müller“ im Besitz des Ehepaares sei. Die Sammler hätten das Bild auch sofort mitnehmen dürfen. Ihnen lag aber an der persönlichen Anlieferung des Bildes und einem Hausbesuch von Detlev Kümmel. Die Liefervereinbarung deutete auf eine lebendige Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunsthändler und den beiden Kunstsammlern hin.



Der Bieterwettstreit in der Galerie der Stadt Lüdenscheid war relativ schnell entschieden: Ein Interessent hatte schon zuvor eine Spende in Höhe des Mindestgebots von 3000 Euro für das Bild in Aussicht gestellt. Susanne Conzen hielt telefonisch Kontakt zu ihm, doch der Telefonbieter stieg letztlich aus. Es entwickelte sich ein Bieterwettkampf zwischen lediglich zwei Interessenten, den das Ehepaar aus Erftstadt durch das Höchstgebot entschied.

Antje Malycha, Vorsitzende des Fördervereins des Kinderschutzzentrums, freute sich über die große Spende, die durch jeweils 500 Euro für zehn Holzschnitte von Johann Georg Müller noch höher ausfallen wird. Vier dieser Holzschnitte gingen bereits in privaten Besitz über. Sie schilderte die Bedeutung von Spenden für den Verein, der eine Vollzeitstelle zur Beratung von Kindern und Eltern finanziert. Der Märkische Kreis beteiligt sich mit der Finanzierung der Gesprächs- und Therapieräume in unmittelbarer Nähe zum Klinikum in Hellersen.



Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen hielt telefonisch Kontakt zu einem Bieter, doch der Telefonbieter stieg letztlich aus. © Thomas Krumm

Das Kinderschutz-Zentrum unterstützt Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung von belastenden Situationen, berät Eltern über gewaltfreie Wege in der Erziehung und begleitet nach eigenen Angaben „jährlich mehr als 400 Familien und Fachkräfte, die von Gewalt und Überforderung betroffen sind“.



Appetit auf Kunst hatten sich die Bieter und die Beobachter der Auktion zuvor bei einem Rundgang durch die Johann-Georg-Müller-Ausstellung geholt. Susanne Conzen und Detlev Kümmel führten gemeinsam in die ausgestellten Werke ein. Die Galerieleiterin wies auf die „immense Fülle“ an Darstellungsweisen in Müllers Werk hin, der sich von unterschiedlichen Kunstrichtungen des 20. Jahrhunderts inspirieren ließ. So kam ein „ungeheuer großes Werk“ des Künstlers zustande.



Die Ausstellung „Looking for Modern Art“ ist noch bis zum 17. September in der Städtischen Galerie an Sauerfeld zu sehen.