77,7 Kilo Biomüll pro Einwohner

Lüdenscheid - Legt die Stadt die Messlatte so hoch wie es das Landesumweltministerium tut, ist Lüdenscheid noch sehr weit weg vom angepeilten Ziel, den Anteil des erfassten Biomülls zu erhöhen.

In Düsseldorf wollen Experten untersuchen, wie es umsetzbar ist, dass die Einwohner noch mehr Biomüll vom normalen Müll trennen. Aktuell sind es laut Ministerium 116 Kilogramm pro Einwohner, Ziel sind 150.

„In Lüdenscheid werden Biotonnen auf freiwilliger Basis an die Haushalte vergeben. Im vergangenen Jahr wurden auf diese Weise 5684 Tonnen eingesammelt. Das sind 77,7 Kilogramm pro Einwohner“, sagt Andreas Fritz, stellvertretender Werkleiter des Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetriebs Lüdenscheid (STL).

Grundsätzlich sei die Absicht der Landesregierung gut. Es lande sicherlich noch viel zu viel Biomüll oder Grünabfall im normalen Hausmüll. Allerdings müsse man seiner Meinung nach bei der Aufstellung solcher Statistiken auch differenzieren.

„Bei uns herrschen im Vergleich zu größeren Städten noch mehr ländliche Strukturen vor. Mancher kompostiert auch selbst und nutzt den Kompost dann wieder für den eigenen Garten.“ Zu Bioabfällen gehören Obst- und Gemüsereste, Kartoffelschalen, Kaffeefilter, jedoch keine Speisereste und Fleischabfälle.

Es gibt Tonnen entweder in einer Größe von 120, 240 oder sogar 1100 Liter. Grünabfälle sind zum Beispiel Baum-, Strauch- und Rasenschnitt oder Laub und Geäst, Blumen und Blumenerde. Grünabfälle können auch zum Recyclinghof gebracht werden (Bringsystem). Die Biotonnen werden in einem zweiwöchigen Rhythmus geleert.

Laut Ministerium bieten 94 Prozent der Kommunen in NRW ein Holsystem an. 2016 wurden 2,08 Millionen Tonnen Biomüll erfasst, 1,2 Millionen davon per Biotonnen. Es ist aber, wie Lüdenscheid zeigt, noch Luft nach oben.