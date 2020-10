Biker schaut morgens nach seiner Maschine - und wählt die 110

Ein Biker aus Lüdenscheid schaut am Montagmorgen nach seinem Motorrad und bekommt einen Riesen-Schrecken. Da, wo er die Maschine abgestellt hat, ist sie nicht. E ruft die Polizei.

Die Polizei Lüdenscheid fahndet nach einer weißen KTM Duke mit dem amtlichen Kennzeichen MK-LW 84. Der Besitzer schaute am Montagmorgen um 7 Uhr nach seinem Motorrad, das er an der Paracelsusstraße in Lüdenscheid abgestellt hatte. Es war mit einem Lenkradschloss gesichert.

Das hielt unbekannte Diebe aber nicht davon ab, die KTM vermutlich aufzuladen und abzutransportieren. Als der 48-jährige Geschädigte den Verlust bemerkte, informierte er umgehend die Polizei. Sie gab eine Fahndung heraus und sucht Zeugen.

Sachdienliche Hinweise zu den Kraddieben und/oder dem Verbleib der KTM nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter Tel. 02351/90990 entgegen.