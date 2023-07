Bierprojekt: Insolvenzverfahren ist eröffnet

Von: Fabian Paffendorf

Dass die Bier & Gyros Projekt GmbH in finanzielle Schieflage geraten ist, war bekannt. Nun ist das Insolvenzverfahren eröffnet worden.

Lüdenscheid – Am Amtsgericht Hagen ist das Insolvenzverfahren der Bier & Gyros Projekt GmbH eröffnet worden. Als Insolvenzverwalter wurde der Lüdenscheider Rechtsanwalt Stefan Eßer bestellt.

Dass die GmbH nach Corona in die finanzielle Schieflage geraten war, hatte Geschäftsführer Filippos Parlakoglou im Gespräch mit unserer Redaktion bereits im Februar eingeräumt.

Auch der Biergarten im Platanenhain musste schließen – doch die Stadt gewährte eine Gnadenfrist. © Cedric Nougrigat

Nach Insolvenz: Keine neuen Pächter für Gyros- und Bierprojekt gefunden

Für die Kornkammer an der Friesenstraße sowie für das Gyros- und Bierprojekt am Rathausplatz – beide Betriebe sind mittlerweile geschlossen – hatten sich keine neuen Pächter gefunden, der Antrag auf Insolvenz war bereits am 6. April beim Amtsgericht gestellt worden.

Auch der Biergarten im Lüdenscheider Platanenhain musste schließen. Aktuell werden Nachfolger gesucht. Eigentlich müsse der Container abgebaut werden, aber die Stadt gewährt eine Gnadenfrist.