Männerchor lädt ein zum Pfingstpicknick

Lüdenscheid - Das Zapfzeug ist schon poliert: Das traditionelle Picknick des Lüdenscheider Männerchors (LMC) kann losgehen. Am 3. und 4. Juni wird vor der historischen Schützenhalle am Loh gefeiert. Aufgebaut sind die Stände des Männergesangvereins auf dem Parkplatz des Restaurant Castello, für altgediente Lüdenscheider: auf der ehemaligen Eisstockbahn.

Ehrenamtliche verwandeln die Parkfläche und schaffen Biergartenatmosphäre. Es wird einen Grillstand geben, an dem Steaks und verschiedene Würstchen gebrutzelt werden. Auf Pommes frites muss auch nicht verzichtet werden. Renner am Grillstand soll auch in diesem Jahr die LMC-Spezialwurst mit spezieller Sauce und Zwiebeln sein. An anderen Ständen gibt es Kuchen, Torten und Kaffee. Ausgeschenkt werden viele antialkoholische Getränke. Novum des Picknicks ist in diesem Jahr, dass am Reibekuchenstand eine andere Rezeptur zur Anwendung kommt. Die Volkstanzgruppe „Die Nussknacker“ hat hier das Sagen.

Das Picknick beginnt am Pfingstsamstag, 3. Juni, gegen 15 Uhr. Am Sonntag geht das Treiben mit dem traditionellen Frühschoppenkonzert los. Erstmals ist der Chor „Reine Frauensache“ aus Valbert mit dabei. Weitere musikalische Gäste des Frühschoppenkonzertes sind die Herren vom „Sängerbund Rärin“, dem der LMC freundschaftlich verbunden ist. Auch der Chor des LMC wird einige Stücke bieten.

Zum Abschluss der Chorvorträge wird die Volkstanzgruppe „Die Nussknacker“ ihr Können demonstrieren. Am frühen Nachmittag des Pfingstsonntags kommt es zur Verlosung der Tombolagewinne. Wertvolle Sachpreise winken.