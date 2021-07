Mit Brezeln und Weißbier: Biergarten in Lüdenscheid eröffnet

Am Rathausplatz

+ © Cedric Nougrigat Gastronom Filippos Parlakoglou und Kellnerin Michelle Hort freuen sich auf ihre Gäste. © Cedric Nougrigat

Unter dem Platanenhain am Rathausplatz sind seit Montag die Tore vom „Lüdenscheider Biergarten“ geöffnet. Es ist ein Start, der von ganz langer Hand geplant war.

Denn der Gastronom Filippos Parlakoglou und Kellnerin Michelle Hort wollten ihre Gäste ursprünglich schon im vergangenen Sommer begrüßen.

Stadt Lüdenscheid Landkreis Märkischer Kreis Einwohnerzahl 72.313 (Stand: 31.12.2019)

Biergarten in Lüdenscheid eröffnet: 800 Quadratmeter Fläche

Doch erst zog sich das Verfahren mit der Stadt in die Länge, dann verzögerte die Pandemie den Start des Projektes weiter.

Parlakoglu, früherer Präsident des Fußballvereins SV Hellas Lüdenscheid, bietet seinen Gästen keine griechischen Spezialitäten wie in seinem Lokal Bierprojekt an.

Stattdessen gibt es bayrische Speisen wie Brezeln und Leberkäse, um auf knapp 800 Quadratmetern Fläche für ein richtiges Biergartenflair zu sorgen. Dazu passend wird Weißbier ausgeschenkt.