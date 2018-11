„Bier Projekt“ im Café Kersting öffnet: 20 Sorten Bier auf zwei Etagen

Heimstätte für Darts-Teams

+ © Eiber Filippos Parlakoglou eröffnet heute sein „Bier Projekt“ im ehemaligen Café Kersting am Rathausplatz. © Eiber

Lüdenscheid - Filippos Parlakoglou ist die Ruhe selbst. Dabei drängt die Zeit. Am Freitag um 18 Uhr eröffnet sein gastronomisches Angebot unter dem klangvollen Namen „Bier Projekt“. Ausgeschenkt wird an historischer Stätte: im ehemaligen Café Kersting am Rathausplatz 15.