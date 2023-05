Bienentrauben sorgen für Aufregung: Was tun bei Schwarm im Garten?

Von: Fabian Paffendorf

In drei dicken Trauben hängen derzeit am Honseler Bruch Bienen in einem Baum. © Nougrigat

Tausende von Bienen hingen am Freitagmorgen an einem Baum am Honseler Bruch. Ein Spaziergänger rief die Polizei.

Lüdenscheid – Aufregung am Honseler Bruch: Aufgrund der jahreszeitlich bedingten Schwarmstimmung hat sich ein Teil des Volkes des Bienenlehrstands des Imkervereins als Schwarmtrauben an die Bäume gehängt. Dass drei dicke, aus mehreren tausend Bienen bestehende, Trauben nun in nächster Nähe zum Spielplatz zu sehen waren, versetzte einen Lüdenscheider in Angst.

Polizeisprecher Christof Hüls bestätigt, dass es eine Meldung aus der Bevölkerung gegeben habe, die umgehend an das Lüdenscheider Ordnungsamt weitergereicht worden war. Stadtsprecherin Marit Schulte-Zakotnik erklärt, dass der Imkerverein verständigt wurde.

„Wenn die Bienen nicht gestört werden, dann ist es normal, dass sie schwärmen und einige Tage lang Trauben in Nähe der Behausung bilden. Sie sind aber friedlich und ziehen weiter“, sagt Frank Schätte, Schatzmeister des Imkervereins. Der Vereinsvorsitz mache sich ein Bild der Situation und werde gegebenenfalls die Trauben entfernen.

Sollten anderswo im Stadtgebiet Bienentrauben auftauchen, so kann laut Marit Schulte-Zakotnik dies unter Tel. 17-0 gemeldet werden. Das Ordnungsamt vermittle dann gegebenenfalls Kontakt zu Fachleuten für die Entfernung.