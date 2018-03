Biathlon an Knapper Schule in Lüdenscheid

Im Rahmen der Sportwoche wurde in der Turnhalle der Knapper Schule ein Geräte-Abenteuergarten aufgebaut.

Lüdenscheid - Fitness-Übungen, ein Geräte-Abenteuergarten und viele weitere Bewegungsangebote – seit Montag findet die traditionelle Sportwoche an der Knapper Schule statt. Die Verantwortlichen haben dafür ein „abwechslungsreiches Bewegungsprogramm“ ausgearbeitet.

Aus der Turnhalle der Grundschule dringt das Lachen von Kindern. Zahlreiche Jungen und Mädchen toben und spielen dort auf mehren Sportgeräten.

Abenteuergarten – so nennen die Organisatoren die Sportgeräte-Ansammlung aus Trampolin, Schwebebalken und vielen weiteren Stationen, die am Mittwoch in der Turnhalle aufgebaut wurde. Ein Team rund um Sportlehrerin Kerstin Spindler-Langner betreut die Jungen und Mädchen.

Ausdauertest und Ballspiele

Am Montag fand für die Schüler bereits ein Ausdauertest statt. Dabei sollten die Kinder „ihre Fitness unter Beweis stellen“, heißt es seitens der Verantwortlichen. Dienstag standen verschiedene Ballspiele im Mittelpunkt.

Für Donnerstag haben die Organisatoren einen Biathlonparcours vorbereitet. Wichtig sei dabei „möglichst viele Ziele zu treffen, um wenig Strafrunden zu erhalten.“ Am Freitag werden die Schüler der zweiten bis vierten Klasse dann in Kleingruppen zum Schwimmen fahren. Währenddessen werden für Kinder der ersten Klassen in der Turnhalle Staffelspiele angeboten.