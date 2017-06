BGL-Sommerfest lockt weit mehr als 1000 Besucher an

Lüdenscheid - Das kann man wohl eine Portion Glück für Veranstalter und Gäste nennen: Bis zur Mittagszeit hatte es mitunter heftig geregnet. Nicht unbedingt optimale Bedingungen für eine Party mit Freiluft-Ambitionen. Am späten Nachmittag aber kam die Sonne – und damit pünktlich zum Beginn des diesjährigen Sommerfests am Bergstadt-Gymnasium Lüdenscheid (BGL).

Der Wetterumschwung wirkte sich allgemein positiv aus. Kurzum: Die Schulgemeinschaft präsentierte sich in Feierlaune. Im Laufe des Abends rechnete Schulleiter Dieter Utsch mit weit mehr als 1000 Besuchern. Nicht nur Schüler, Lehrer und Eltern, auch Ehemalige und Freunde der Bildungsstätte strömten zu der Mega-Feier.

Zu deren Auftakt begrüßten neben Utsch auch die jungen Akteure der BGL-Musikklassen das Publikum – und ernteten satten Applaus.

In der Folge entfaltete sich in und vor der Schule ein facettenreiches Treiben. Gleich mehrere Musik-Formationen spielten auf. Ein Menschenkicker und ein Volleyball-Match erforderten körperliches Geschick. Ebenso wie eine Jonglier-Offerte. Eine spielerische Physik-Präsentation offenbarte außerdem die naturwissenschaftlichen Stärken am Bergstadt-Gymnasium. Dazu lockten weitere Info- und Aktions-Stände – wie auch mehrere Imbiss-Zelte. Und später am Abend stieg im Oberstufenatrium noch eine Disco – tanzen bis zum Party-Ende.