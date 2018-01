BGL-Schüler sammeln Spende für Flüchtlingsarbeit

Lüdenscheid - Zwei Samstage in der Adventszeit nutzten einige Schüler der Jahrgangsstufe 9 des Bergstadt-Gymnasiums Lüdenscheid für den guten Zweck.

Gemeinsam mit ihrer Religionslehrerin Ina Schultheis organisierten sie Waffelverkäufe in zwei Rewe-Märkten – den Erlös in Höhe von 183 Euro spendeten sie nun an die Flüchtlingsberatung der Diakonie.

„Wir freuen uns wirklich sehr über das tolle Engagement“, sagten Leiter Michael Wirth und Susanne Diebel, Mitarbeiterin der Flüchtlingsberatung.

Das Geld soll für Familienzusammenführungen sowie die Begleitung minderjähriger Flüchtlinge eingesetzt werden. „Dass die Schüler zwei Samstage geopfert haben, um die Flüchtlingsarbeit zu unterstützen, ist nicht selbstverständlich und wirklich großartig“, betonte Wirth.