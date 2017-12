BGL-Schüler müssen umziehen: 1,25 Millionen Euro für Deckensanierung

Die Holzpaneeldecken in den Flurbereichen des BGL entsprechen nicht den Brandschutzvorgaben.

Lüdenscheid - Kosten in Höhe von 1,25 Millionen Euro und ein zeitweiliger Umzug: Die Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) plant ab nächstem Jahr eine beträchtliche Baumaßnahme für das Bergstadt-Gymnasium-Lüdenscheid (BGL).

1,25 Millionen Euro sieht der Haushaltsplan 2018 für eine Deckensanierung vor. Diese soll voraussichtlich ein Jahr dauern und ist sogar mit einem vorübergehenden Umzug einiger Schulklassen verbunden.

Der Grund: Im Rahmen einer Besichtigung wurde festgestellt, dass in den Flurbereichen des BGL Holzpaneeldecken verbaut wurden, erläuterte Betriebsleiter Frank Kuschmirtz in der jüngsten Sitzung des Schul- und Sportausschusses. Die Flure dienten jedoch als Fluchtwege – derartige Decken dürfte es dort wegen der Brandgefahr nicht geben. „In Fluchträumen sollte nichts brennbares verbaut sein“, sagte Ausschussvorsitzender Jens Voß (SPD).

Ausgliederung in alte Albert-Schweitzer-Schule

Geplant sei, in den Sommerferien 2018 mit der Umbaumaßnahme zu beginnen. Enden soll sie dann ein Jahr später, wieder in den Sommerferien. Weil die Sanierung auch während der Schulzeit stattfinde, müssten einige Schulklassen vorübergehend ausgegliedert werden. „Wir werden dafür Räume in der ehemaligen Albert-Schweitzer-Hauptschule vorbereiten“, erklärte Kuschmirtz.

Die Kosten dafür seien bereits mit eingeplant. Voß betonte zudem, dass die 1,25 Millionen Euro nicht aus Schulpauschalmitteln bezogen würden. Jährlich stehen rund zwei Millionen Euro zweckgebunden für Schulen zur Verfügung. „Das Geld für die Sanierung gibt es allerdings on top, es stammt aus dem allgemeinen Haushalt“, sagte Voß.

"Ein Gewinn" für die Schule

Für die Schule bedeute die Maßnahme zwar einen größeren Aufwand, doch letztlich sei sie „ein Gewinn“, sagte Schulleiter Dieter Utsch. Denn im Zuge der Deckensanierung sei geplant, die Verkabelung zu optimieren und die „in die Jahre gekommene“ Beleuchtung zu erneuern, erklärte Kuschmirtz.

„Für uns ist das toll, wir können uns dadurch technisch auf den neuesten Stand bringen und in allen Räumen Internet zur Verfügung stellen“, weiß Utsch. Auch die Lehrer und Eltern seien bereits informiert worden und „sehen das als gute Chance“, sagte der Schulleiter.

"Eltern erkennen den Mehrwert"

Das bestätigte auch Bettina Leonidas, Vorsitzende der Schulpflegschaft: „Es gab bisher keine große Aufregung, der Mehrwert ist wohl allen Eltern bewusst.“

Die neuen Klassen fünf müssten sich zudem nicht gleich an zwei Schulstandorte gewöhnen, betonte Utsch: „Sie werden die ganze Zeit im Hauptgebäude bleiben. Einige Klassen der höheren Jahrgänge werden zeitweise an der alten Albert-Schweitzer-Schule untergebracht.“

Auch in anderen Schulen wurden Holzpaneeldecken in Fluchtbereichen entdeckt. Die Situation sei aber weniger eklatant, es bestehe daher kein sofortiger Sanierungsbedarf, so Kuschmirtz.