"Berglöwenkonzert" mit Footprints SL

+ © Rudewig Footprints SL spielen beim "Berglöwenkonzert" auf. © Rudewig

Lüdenscheid - Der Lionsclub Medardus veranstaltet gemeinsam mit den Bergstadtgymnasiasten zum mittlerweile 10. Mal das Berglöwenkonzert. Gespielt und gesungen wird am Samstag, 10. März, ab 17.30 Uhr in der Pausenhalle an der Saarlandstraße.