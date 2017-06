BGL-Absolventen treffen sich nach 25 Jahren wieder

Lüdenscheid - Bislang hatte das Bergstadt-Gymnasium regelmäßige Treffen des Abi-Abschlussjahrgangs 1992 organisiert, doch zum 25. Jubiläum, so die einstigen Abiturienten, signalisierte die Schule, dass sie diesmal nichts machen und nur noch die vollen Jubiläen berücksichtigen wolle.

Grund genug für Jochen Klein und Marc Winter, Mitglieder des Abi-Jahrgangs 1992, in Eigenregie ein Abi-Jahrgangstreffen auf die Beine zu stellen. Zum Glück verfügten die beiden noch über zahlreiche Kontakte zu den ehemaligen Mitschülern und auch Recherchen in den sozialen Netzwerken brachten viele Ergebnisse, sodass sich am Samstag insgesamt 44 Mitglieder des Abi-Jahrgangs 1992 (von insgesamt 70 Abiturienten) in der Altdeutschen Bierstube einfanden.

„Wir haben insgesamt 68 Schülerinnen und Schüler eingeladen, und diejenigen, die nicht kommen konnten, hatten alle sehr gute Gründe, warum es nicht klappt“, freute sich Jochen Klein über den Erfolg des Abi-Jahrgangstreffens. Das Lokal hatten die beiden Organisatoren eigens für das Abitreffen gemietet. Insbesondere durch die Möglichkeiten des Social Media hatten Jochen Klein und Marc Winter auch Abi-Kameraden aufgespürt, die sich inzwischen in sehr weit entfernten Ländern heimisch fühlen.

Dazu gehörte unter anderem Karsten Pape, der in China lebt und arbeitet. Leider konnte er nicht zum Jahrgangstreffen erscheinen. Auch ein Mitschüler, der in Frankreich seine neue Heimat gefunden hat und dort als Pastor tätig ist, konnte aus terminlichen Gründen nicht zum Abi-Jahrgangstreffen kommen. Somit reklamierte an diesem Abend Johannes Wagner die weiteste Anreise für sich, der aus Linz in Oberösterreich mit dem Flugzeug gekommen war. Ebenfalls einen weiten Weg hatte Gerrit Mathis, der aus der Schwäbischen Alp in die Bergstadt gereist war.

Im Anschluss an einen Sektempfang vor der Altdeutschen Bierstube ließen die Jahrgangskameraden die alten Zeiten bei einem gemeinsamen Abendessen Revue passieren und wollen auch zukünftig den Kontakt nicht abreißen lassen.