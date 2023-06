BGH-Entscheidung in der Revision: Neue Hoffnung für verurteilte Lüdenscheider Amtsrichterin

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Der BGH hat im Verfahren gegen die verurteilte Lüdenscheider Amtsrichterin entschieden. © David-Wolfgang Ebener/dpa

Der Bundesgerichtshof hat in der Revision im Verfahren gegen die verurteilte Lüdenscheider Amtsrichterin eine Entscheidung getroffen. Das Landgericht in Hagen muss noch einmal verhandeln.

Lüdenscheid – Lange hat es gedauert, nun ist die Entscheidung da: In der Revision im Verfahren gegen die im November 2021 vom Landgericht Hagen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verurteilte Amtsrichterin aus Lüdenscheid hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass die Rechtsfolgen aufgehoben werden, der Fall zurückverwiesen wird ans Landgericht – und zwar wieder nach Hagen. Dort wird sich nun eine Vertreterkammer des Falls neu annehmen.



Zur Erinnerung: Wegen Rechtsbeugung in zehn Fällen, in einem Fall tateinheitlich mit Urkundenfälschung, außerdem sechsfachen Verwahrungsbruchs und Urkundenunterdrückung war die Amtsrichterin verurteilt worden. Sie hatte unzweifelhaft aufwendigere Verfahren verschleppt, möglicherweise aus Überforderung. Trotz der wohl vorliegenden Arbeitsstörung war ihr volle Schuldfähigkeit attestiert worden.



Bereits im Juli 2022 hatte Strafverteidiger Torsten Giesecke im Gespräch von der für seine Mandantin positiven Stellungnahme der Bundesanwaltschaft berichtet. Klar war, dass für den Fall, dass der BGH dieser Meinung folgen würde, entweder ein eigenes Urteil des BGH hätte folgen können – oder aber die Rückverweisung des Verfahrens an ein Landgericht. Die Landgerichte Dortmund oder Bochum hatten auch im Raum gestanden. Die sind es nun nicht geworden.



BGH-Entscheidung in der Revision: Neue Hoffnung für verurteilte Lüdenscheider Amtsrichterin

Zum Urteil: Bestätigt hat der BGH die Schuld der Richterin. Über den Schuldspruch wird also nicht neu geurteilt. Es geht bei der Vertreterkammer einzig um das Strafmaß. Das ist entscheidend, weil ein Strafmaß bis zu zwei Jahren zu einer Bewährungsstrafe führen könnte.

„Ich finde das Urteil skandalös. Im Verfahren war viel zu viel Emotionalität. Die Kammer wollte eine Lektion erteilen“, hatte Giesecke im Juli 2022 festgestellt. Für die neue Verhandlung macht der Rechtsanwalt aus Bielefeld klar, dass „es diesmal nicht so friedlich“ bleiben werde. Er pocht auf ein deutlich besseres Urteil für seine Mandantin, die durch den Verlust ihrer Zulassung und ihrer Pensionsansprüche ohnehin extrem gestraft sei.



Beim Landgericht Hagen, für das nun dem Vernehmen nach Jörg Weber-Schmitz als vorsitzender Richter den Fall neu verhandeln soll, bestätigte man am Montag den Eingang der Entscheidung. Der BGH bestätigte seine Entscheidung am Montag noch nicht, kündigte für Dienstag eine Pressemitteilung an.

Interessant ist die Zeitschiene: Das Urteil des BGH ist laut zugestelltem Dokument am 29. November 2022 gefällt, aber erst am 7. Juni 2023 auf den Weg gebracht worden. Und dies in einem Verfahren, in dem die Richterin Monat für Monat ihre laufenden (gekürzten) Bezüge kassiert. Dass die Entscheidung nun zugestellt worden sein könnte, weil zuletzt die Wochenzeitung „Die Zeit“ den Fall in einem Podcast noch einmal sehr öffentlichkeitswirksam aufgearbeitet und so den Druck aufs BGH erhöht hat, bleibt Spekulation. Klar ist: Eigentlich hatte man bereits im August oder September 2022 mit einer Entscheidung des BGH gerechnet.