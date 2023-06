Leitungswechsel: Gabriele Dörner folgt auf Ugur Demetgül

Von: Thomas Machatzke

Gabriele Dörner übergab den Staffelstab zum 1. Juni an Ugur Demetgül. © Cornelius Popovici

Das Berufsbildungswerk hat in Lüdenscheid einen neuen Leiter. Zum 1. Juni hat Ugur Demetgül diese Aufgabe bei der gemeinnützigen Bildungseinrichtung des Deutschen Gewerkschaftsbundes an der Heedfelder Straße übernommen. Er löst damit Gabriele Dörner ab, die die Einrichtung lange geleitet hat.

Lüdenscheid – Die Diplom-Wirtschaftsinformatikerin Dörner gehört dem bfw seit 35 Jahren an. Sie bleibt dem Unternehmen bis zum Eintritt in den Ruhestand am 31. Dezember dieses Jahres zwar noch erhalten, hat den Staffelstab aber bereits jetzt an ihren Nachfolger übergeben. Gabriele Dörner hat in Lüdenscheid als Bildungsstättenleiterin wesentlich zum Aufbau und Erfolg der Bildungsstätte beigetragen.

Durch ihren Einsatz habe sie nicht nur die Bildungsstätte erfolgreich gestaltet, sondern auch einen Ort geschaffen, an der Bildung und persönliche Entwicklung gefördert werden, heißt es von bfw-Seite.

Enge Kooperation mit den regionalen Akteuren

Die bfw-Bildungsstätte hat in Lüdenscheid durch ihre enge Kooperation mit den regionalen Akteuren – der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter und der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer – einen festen Platz in der regionalen Trägerlandschaft, bietet Weiterbildungen und Umschulungen sowohl im kaufmännischen als auch im gewerblichen Bereich an.

Mit dem Wechsel an der bfw-Spitze in Lüdenscheid soll inhaltlich keine Zäsur verbunden sein. Der Lüdenscheider Ugur Demetgül, der die Bildungseinrichtung auf dem Effeff kennt, kündigte bereits an, die Bildungsstätte im gleichen Stil weiterführen zu wollen. Und im ersten halben Jahr in der neuen Aufgabe weiß er seine Vorgängerin bei Fragen auch weiterhin an seiner Seite. Der Weg in die bfw-Zukunft in Lüdenscheid ist bereitet.