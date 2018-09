Stadt räumt Hochhauswohnungen - doch nicht alle wollen gehen

Lüdenscheid - Die Wohnungen in den beiden Hochhäusern Handweiser Straße 14 und 16 sind für die Drehleitern der Feuerwehr im Fall eines Brandes nur teilweise erreichbar. Das stellten Verantwortliche des Bauordnungsamtes am Dienstag fest. Darauf untersagte die Stadt „im Sofortvollzug“ die Nutzung von insgesamt neun Wohnungen. Doch nicht alle betroffenen Wohnungseigentümer beugen sich dem Nutzungsverbot.

Bereits vor einer Woche hat die Stadtverwaltung die Lüdenscheider Immobilienverwaltungsgesellschaft (LIV) darüber informiert, dass Probleme mit der Rettung drohen und die Feuerwehr die Zufahrt zu der Wohnanlage überprüfen muss. Am Dienstag gegen 11 Uhr fand nach Worten von LIV-Geschäftsführer Laurent Sager die sogenannte Anleiterprobe statt. „Und um 13.30 Uhr stand fest, dass die Drehleiter nicht alle Wohnungen erreicht.“

Sager informierte die Bewohner der Nr. 14 per Aushang an der Haustür darüber, dass die Nutzung von acht Wohnungen in den vier oberen Geschossen ab sofort untersagt ist. „Außerdem habe ich die Bewohner aufgesucht und persönlich über die Angelegenheit aufgeklärt.“ In dem Aushang heißt es unter anderem: „Die zwingend notwendige Verbreiterung der rückwärtigen Feuerwehrzufahrt wird nun 2,5 Tage Baulärm verursachen und den Verlust der Hangbepflanzung mit sich bringen.“ Bis Freitagmittag solle die Maßnahme abgeschlossen sein.

Christa Schmidt und ihre Nachbarin Lieselotte Augustiniak, 80 und 85 Jahre alt, widersetzen sich. „Wir bleiben!“ Und auch die anderen betroffenen Bewohner – „alle geblieben“, sagt Christa Schmidt. Sie wohne seit fast 47 Jahren hier, habe bis 2016 im Verwaltungsbeirat der LIV mitgewirkt und „sehe das überhaupt nicht ein“. Plötzlich müsse alles verbreitert werden. Die Verwaltung stelle sie vor „vollendete Tatsachen“. Im Herbst erst sei die fragliche Böschung vom Geld der Eigentümer neu angelegt worden, vor vier Wochen seien die Büsche geschnitten und der Rasen gemäht worden – „und jetzt so was“.

Doch der Brief aus dem Rathaus ist unmissverständlich. Man dürfe sich in den Wohnungen nicht dauerhaft aufhalten und „vor allem nicht übernachten“, sondern müsse „bei Familie, Freunden oder im Hotel untergebracht werden“. Laurent Sager: „Seit dem Feuer im Grenfell Tower in London vor über einem Jahr wird noch mehr Wert auf Sicherheit gelegt.“

Stadt setzt auf Deeskalation

Ein Rechtsanwalt habe ihm erklärt, notfalls könnten die Bewohner durch die Polizei zwangsweise aus ihren vier Wänden geholt werden. Obwohl Christa Schmidt und ihre Nachbarn sich einer Evakuierung hartnäckig verweigern, setzt die Stadt auf Deeskalation. Pressesprecherin Marit Schulte bezeichnet den Vorgang als „normales Verwaltungsverfahren“, das „immer mit den mildesten Mitteln“ beginne. Doch die Verwaltung behalte sich Zwangsmaßnahmen vor. Schulte: „Die geplanten Maßnahmen sollen ja kurzfristig abgeschlossen sein. Wir hoffen, dass es nicht zu Zwangsmaßnahmen kommt“.

Eine Wohnung im Nachbarhaus Nr. 16 ist ebenfalls betroffen. Doch Ioan Rakosi von der zuständigen R & S-Hausverwaltung hält sich im Ausland auf. „Ich weiß nichts von einer Evakuierung.“