Bewohner mit Parkausweisen blockiert

Lüdenscheid - Eigentlich ist seit Beginn des Jahres auf der unteren Ebene der Parkpalette Corneliusstraße nur noch das Parken mit Bewohnerparkausweis erlaubt.

Grünen-Fraktionschef Otto Bodenheimer, selbst Anwohner der Altstadt, hat aber festgestellt, dass dort auch Autofahrer parken, die ein Parkticket gezogen haben. „In den Abendstunden finden Anwohner dann keinen Parkplatz mehr auf der unteren Ebene.“

Das soll sich ändern, wie die Verwaltung am Montag im Hauptausschuss mitteilte. Über der Durchfahrt zur unteren Ebene der Parkpalette soll ein Hinweisschild auf die „Parkberechtigung nur mit Bewohnerparkausweis“ angebracht werden. Die Beauftragung sei erfolgt. Das Hinweisschild im hinteren Bereich der unteren Ebene auf den Parkscheinautomaten an der Hermannstraße werde kurzfristig demontiert. An dem Parkscheinautomaten an der Hermannstraße soll ein Zusatzschild angebracht werden, dass die Parkscheine nur für den Bereich der Hermanstraße und nicht für die untere Ebene der Parkpalette gelten.

Das Ordnungsamt kontrolliere regelmäßig.