Auf Bewerbersuche: Lüdenscheid schafft 15 neue Stellen für Notfallsanitäter

Lüdenscheid – Der Rat hat in seiner jüngsten Sitzung den Weg für die Neuschaffung von 15 Planstellen für Notfallsanitäter freigemacht.

Mit der Beschlussfassung über die Neuschaffung von 15 Planstellen für Notfallsanitäter mit der Besoldungsgruppe A9 hat der Rat „ein wichtiges Signal gesetzt“, betont Jens Holzrichter (FDP).

Denn durch diesen Beschluss müsse eben nicht mehr auf ein Gutachten gewartet werden, sondern alle für die Einstellung erforderlichen Maßnahmen, wie etwa die Stellenbeschreibung, können sofort in die Wege geleitet werden.

Der Rat muss nicht erneut beteiligt werden, „wir rücken damit ab von dem Dogma, dass wir erst auf die Gutachten warten“, sagt Holzrichter.

Den Antrag dazu stellten SPD, Grüne und FDP gemeinsam in der jüngsten Sitzung des Rats. In der Begründung dazu heißt es: „Seitens des Rats besteht große Einigkeit darüber, dass eine angemessene und wettbewerbsfähige Besoldung der prägend als Notfallsanitäter eingesetzten Feuerwehrbeamtinnen und -beamten so schnell wie möglich umgesetzt werden muss.“

Bekanntlich ist der Bedarf größer als die Anzahl der Bewerber. Mit dem Beschluss sei also ein wichtiger Schritt getan worden.