Beweisaufnahme stockt: „Trunkenheit ja, Unfallflucht nein“

Lüdenscheid - 16. September 2016: Auf der Volmestraße, in Höhe des Fußballplatzes Winkhausen am Ortsausgang in Richtung Schalksmühle, verreißt eine 26-jährige Arbeiterin das Steuer ihres Opel Corsa. Der Kleinwagen mit drei Insassen schleudert nach links und kracht in einen Wagen, der am Straßenrand steht. Schuld hat nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft ein Familienvater aus Brügge. Er ist wegen Trunkenheit im Verkehr und Unfallflucht angeklagt.

Doch der Mann neben Strafverteidiger Dr. Michael Schulte bestreitet, irgendwas mit dem Unfall zu tun zu haben. Die Beweisaufnahme stockt, ein wichtiger Zeuge fehlt. Strafrichter Thomas Kabus muss den Prozess nach ersten Vernehmungen unterbrechen.

Der Mann aus Brügge ist mit seinem Auto zum Elfmeter-Cup gekommen. Die Veranstaltung ist gut besucht, er stellt den Wagen an der Zufahrt zum Parkplatz ab. Es gibt Bier, „ich habe beschlossen, länger zu bleiben“, sagt er zum Richter. Nach einigen Gläsern – später wird ein Wert von 1,2 Promille ermittelt – setzt er sich in seinen Peugeot, um ihn vollends auf den Parkplatz zu bugsieren. Bevor er losfährt, unterhält er sich durchs offene Fahrerfenster mit einem Kumpel, der gerade in ein Taxi steigen will. „Dann habe ich einen Knall gehört.“ So weit die Version des Angeklagten. Der Kumpel bestätigt die Angaben.

Die Corsa-Fahrerin berichtet, plötzlich habe sie ein anderer Wagen geschnitten, „ich bin ausgewichen und in Panik vor den geparkten Wagen gefahren“. Verletzt wird niemand. Sachschaden laut Staatsanwalt: weit mehr als 3000 Euro. Ihr Bruder saß mit im Corsa. Nach der Kollision rennt er zum Fußball-Parkplatz und findet den Peugeot. „Der Motor war noch warm.“ Das kaputte Auto am Straßenrand gehört dem Bruder des Angeklagten. Der erinnert sich an die junge Corsa-Fahrerin. „Sie sagte, sie sei von einem schwarzen Auto oder von einem Taxi geblendet worden.“ Der Taxifahrer ist der Justiz bekannt. Aber er ist der gerichtlichen Ladung nicht gefolgt. Der Prozess wird unterbrochen.

Die Fortsetzung folgt am 6. April um 11 Uhr im Saal E 29.