Bewaffneter Räuber überfällt Tankstelle in Lüdenscheid

Von: Stefan Herholz

Teilen

Jugendliche wurden in Altena von einem Mann mit einem Messer in der Hand bedroht. © Gottfried Czepluc

Bewaffneter Raubüberfall in Lüdenscheid: Ein unbekannter Täter hat am Samstag die Esso-Tankstelle an der Heedfelder Straße überfallen. Die Polizei fahndet nach dem Täter und sucht nach Zeugen.

Ein unbekannter Täter hat nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag, 15.54 Uhr, die Esso-Tankstelle an der Heedfelder Straße überfallen.

Nachdem der Mann die Tankstelle betreten hat, bedrohte er das Personal mit einem Messer und forderte Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend zu Fuß in Richtung Kreishaus.

Der Verdächtige war etwa 1,80 Meter groß und von dünner Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er ein dunkles Bandana (quadratisches Tuch), eine dunkle Mütze und einen dunkelblauen Jogginganzug (Zweiteiler). Auf der Brust war ein weißer Schriftzug zu sehen.

Hinweise auf die Identität des Täters nimmt die Wache Lüdenscheid unter der Rufnummer 0 23 51/ 9 09 90 entgegen.