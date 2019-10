Bewaffnete Täter flüchten aus Kiosk, als Inhaber (36) Warnschuss abgibt

Tatort Gartenstraße in Lüdenscheid / Täterbeschreibung im Artikel

+ © dpa / picture alliance Symbolbild © dpa / picture alliance

Lüdenscheid - Szenen wie aus einem Krimi haben sich bereits am Freitagabend gegen 21.15 Uhr an der Gartenstraße in Lüdenscheid abgespielt: Zwei vermummte Täter wollten hier unter Vorhalt einer Pistole einen Kiosk überfallen. Stattdessen flüchteten sie ohne Beute, als der Inhaber des Geschäftes einen Warnschuss aus seiner Gaspistole abgab.