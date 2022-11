Neue Corona-Testverordnung: So reagieren die Lüdenscheider Schnelltestzentren

Von: Fabian Paffendorf

Für Tests in Coronatestzentren gelten ab sofort neue Regeln. Anrecht auf kostenlose Testungen haben nun weitaus weniger Menschen als zuvor. © dpa

Zum heutigen Samstag greift eine neue Verordnung des Bundes hinsichtlich der Corona-Testzentren. Die Reaktionen der Testcenter-Betreiber in Lüdenscheid darauf fallen höchst unterschiedlich aus. Wie geht es jetzt weiter nach dem Wegfall der 3-Euro-Antigentests?

Lüdenscheid – Die Personengruppe, die weiterhin Anspruch auf den kostenlosen sogenannten Bürgertest hat, wird nach dem aktuellen Beschluss des Bundes deutlich kleiner. „Für Menschen, die Verwandte in Altenheimen oder Krankenhäusern besuchen, ändert sich nun nichts. Aber dass alle anderen jetzt 10 Euro für einen Test zahlen sollen, ist angesichts der derzeitigen Energiepreiskrise schon eine harte Nummer“, sagt Finn Binczyk. Deshalb – „und weil gerade eh Weihnachten vor der Tür steht“ – hat sich der Betreiber des Safi-Testzentrums am Schützenplatz Hohe Steinert etwas einfallen lassen.

„Anstatt für 10 Euro, werden wir nun erstmal den Test für 5 Euro anbieten. Das Leben ist für die Leute gerade doch eh schon teuer genug“, erklärt Finn Binczyk. Signifikante Schwankungen bei der Nachfrage von Antigentests habe es in den vergangenen Monaten zwar nicht gegeben, aber etwas anderes sei dennoch aufgefallen: „Insbesondere jüngere Menschen holen sich die Antigentests jetzt aus dem Supermarkt oder der Drogerie und kommen dann zu uns, um einen PCR-Test zu machen“. Das mache sich durch die gestiegene Nachfrage nach PCR-Tests deutlich bemerkbar. „Ebenfalls schlägt sich die kalte Jahreszeit ganz klar in den Testergebnissen nieder – es sind wieder mehr Tests positiv“.

DRK will erst einmal so weitermachen wie bisher

Eine gestiegene Nachfrage nach PCR-Testungen kann Armin Klose vom Testzentrum MK am Rathausplatz nicht bestätigen. Man biete ausschließlich Antigentests an, daher seien andere Angebote kein Thema. Durchaus Thema ist aber, wie und ob es bei der Teststation im Saitensprung generell weitergehen wird. „Eine Entscheidung ist da noch nicht gefallen, aber aller Voraussicht nach, werden wir den Testcenter-Betrieb zum Jahresende aufgeben“, sagt Armin Klose. Grund dafür sei, dass man sich wieder mehr aufs Diskothekengeschäft konzentrieren wolle. „Wirtschaftlich rechnet sich das Testcenter noch. Da hat sich seit Juli nicht viel verändert, was die Nachfrage angeht“, erklärt Klose.

Zwischen 200 und 300 Antigentests würden in der Woche noch am Rathausplatz durchgeführt. Trotzdem: Die Wirtschaftlichkeit des Zentrums könnte, sofern man den Betrieb entgegen der jetzigen Pläne dennoch aufrechterhalte, spätestens Ende Februar 2023 nicht mehr gegeben sein. Denn der Bund beabsichtigt, über den 28. Februar hinaus kostenlose Testangebote nicht mehr gegenzufinanzieren. Bei der Vergütung für die Testdurchführung hat man ab sofort schon den Rotstift angesetzt. „Wir werden die nächsten drei Wochen abwarten müssen, welche Auswirkungen das und das Wegfallen der 3-Euro-Tests auf unsere Testcenter hat“, erklärt auch Nadine Lemcke vom DRK.

Erst einmal wolle das DRK Öffnungszeiten sowie die personelle Situation an der Teststelle Hellersen sowie dem Testzentrum Bromberger Straße nicht verändern. Obwohl die Rotkreuzler davon ausgingen, dass aufgrund der nun fällig werdenden 10 Euro pro Test in Zukunft viel weniger Nachfrage bestehen könnte. „Wir werden uns anschauen, wie’s läuft und gegebenenfalls kurzfristig darauf reagieren“, sagt Lemcke. Konkrete Pläne, wie es im kommenden Jahr weitergehe, habe das DRK noch nicht in der Schublade.