Rettungssanitäter geschlagen und bespuckt - Polizisten bepöbelt

Ein Rettungssanitäter ist am Freitag bei einem Einsatz in Lüdenscheid angegriffen und verletzt worden, Polizisten obszön beschimpft.

Ein Rettungssanitäter ist am Freitag bei einem Einsatz in Lüdenscheid angegriffen und verletzt worden, Polizisten obszön beschimpft.

Lüdenscheid – Ein stark betrunkener Lüdenscheider fiel am Freitagabend an der Altenaer Straße in Höhe eines Fitnessstudios auf. Zeugen riefen daraufhin einen Rettungswagen.

Als die alarmierte RTW-Besatzung dem Mann helfen wollte, schlug und spuckte der aggressive 60-Jährige einem Rettungssanitäter ins Gesicht und verletzte ihn leicht.

Die Besatzung überwältige den behandlungsbedürftigen Mann, der sich gar nicht so recht helfen lassen wollte, und rief die Polizei. In Handschellen ging es für den Betrunkenen mit polizeilicher Begleitung zum Klinikum.

Während des Einsatzes mischte sich ein Begleiter des Mannes immer wieder ein. Auch er verhielt sich gegenüber den Einsatzkräften höchst aggressiv. Den Platzverweis der Polizisten quittierte er mit den Worten „Ich gehe hier nicht weg Ihr Penner! Fickt Euch!“.

Er verbrachte den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam. Die Beamten zeigten die Männer unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung an.