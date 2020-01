Böse Überraschung: Betrüger vermieten Ferienhaus mehrfach - Familie steht vor verschlossenen Türen

Schock zum Jahreswechsel: Eine Lüdenscheider Familie ist auf Betrüger hereingefallen. Die Familie hatte ein Ferienhaus gemietet - und stand vor verschlossenen Türen.

Eine Familie aus Lüdenscheider hat über Silvester ein Ferienhaus gemietet.

In den Niederlanden standen sie dann vor verschlossenen Türen.

Betrüger hatten das Haus mehrfach vermietet.

Lüdenscheid - Die Lüdenscheider Familie hatte kurz vor Silvester ein Ferienhaus über ein bekanntes Kleinanzeigen-Portal gemietet. Das Angebot klang nach Angaben der Polizei verlockend, die Buchung erfolgte schnell und unkompliziert über das Internet.

Betrüger vermieten Ferienhaus: Familie steht vor verschlossenen Türen

Die Ehefrau füllte demnach ein Formular aus, überwies das Geld und die Familie machte sich zum Jahreswechsel auf den Weg in die Niederlande. Zu gut um wahr zu sein: Vor Ort stand die Familie demnach vor verschlossenen Türen.

Statt eines Vermieters der freudestrahlend die Schlüssel überreicht, hörte die Familie laut Polizei, dass das Haus mehrfach vermietet worden war. Die Polizei habe bereits Kenntnis.

Betrüger vermieten Ferienhaus: Internet-Seite nicht mehr erreichbar

Das Gebäude stand in Wirklichkeit zum Verkauf. Die Internet-Seite, auf der die Familie das Haus gebucht hatte, war nicht mehr erreichbar.

Die Lüdenscheider Familie mietete ein anderes Haus und zahlte erneut für ihren Silvester-Urlaub. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland erstatteten sie Anzeige. Die Ermittlungen laufen.

