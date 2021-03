Vorsicht, wenn es klingelt: Polizei warnt vor falschen Bankern in der Leitung

Wenn das Telefon klingelt, ist nicht immer ein guter Freund in der Leitung. Derzeit warnt die Polizei vor falschen Bank- oder Sparkassen-Mitarbeitern, die aktuell in Meinerzhagen und Lüdenscheid anrufen.

Lüdenscheid - Die Polizei warnt vor falschen Bank- oder Sparkassen-Mitarbeitern, die aktuell in Meinerzhagen und Lüdenscheid anrufen. Am Donnerstag, 18. März, gab es mehrere solcher Betrüger-Anrufe in Meinerzhagen. Derzeit versuchen es die Betrüger es Lüdenscheid. Die Anrufer melden sich unter den Namen einer Bank und behaupten, es sei zu einer unberechtigten Abbuchung einer hohen Summe vom Konto gekommen.

Um das zu korrigieren, fragt der Anrufer Daten seiner Opfer ab. Offenbar geht es dem Betrüger darum, Kontodaten in Erfahrung zu bringen. Geben Sie keine Auskunft! Ein echter Bank-Mitarbeiter wird Ihre Daten haben. Im Zweifel sagen Sie, dass Sie Ihren Kundendienst unter der Ihnen bekannten Rufnummer zurückrufen werden oder selbst zur Bank gehen!