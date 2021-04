Betrüger ködern Frau aus MK mit zig tausend Euro Gewinn - und geben sich „gnädig“

Trickbetrug am Telefon

+ © Schmidt 38.000 Euro Gewinn, am Telefon mitgeteilt: Eine Frau aus dem MK ist darauf hereingefallen. © Schmidt

Eine fünfstellige Summe versprachen die Betrüger am Telefon. Eine Frau (40) aus dem MK konnte nicht widerstehen und zahlte „Gebühren“ vorab. Die Betrüger zeigten sich dabei vermeintlich gnädig...

Lüdenscheid - Mit der Aussicht auf einen Gewinn von 38.000 Euro zahlte eine 40-jährige Lüdenscheiderin mehrere hundert Euro „Gebühren“. Die Aussicht auf einen so hohen Gewinn verleitete die Frau am Mittwoch (29. April), auf Aufforderung der Betrüger Geldcodekarten zu kaufen und die Codes am Telefon durchzugeben, wie die Kreispolizei sagt..

„Gnädige“ Betrüger reduzieren Summe

Das Versprechen: Ein Notar werde der Lüdenscheiderin dann den Gewinn höchstpersönlich überreichen. Die angebliche Gewinnspielzentrale zeigte sich sogar „gnädig“ und reduzierte die zu zahlenden Gebühren, weil die 40-Jährige gar nicht so viel Geld hatte. Die Frau kaufte die Codes und gab sie den Betrügern am Telefon durch - der Gewinn traf natürlich nie bei ihr ein.



Ob falscher Polizist, Enkel oder Romance-Scammer: Mit zig Maschen, darunter eine sehr schlüpfrige - treiben Betrüger im MK ihr Unwesen. Sie schrecken auch vor makaberen Lügen nicht zurück. Die Polizei warnt einmal mehr: „Wer an keinem Gewinnspiel teilgenommen hat, der kann nichts gewinnen.“ Und: „Seriöse Gewinnspiel-Veranstalter verlangen keine Gebühren - schon gar nicht vorab per Geldcode-Karte. Bei solchen Anrufen einfach auflegen!“