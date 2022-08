Betriebsversammlung am Donnerstag: Postbank in Lüdenscheid geschlossen

Bleibt am Donnerstag geschlossen: die Postbank-Filiale am Rathausplatz. © Cornelius Popovici

Am Donnerstag, 18. August, führt der Betriebsrat für die Filial-Mitarbeiter der Postbank in Teilen Nordrhein-Westfalens eine Betriebsversammlung durch. Deshalb bleibt an diesem Tag die Postbank-Filiale am Lüdenscheider Rathausplatz geschlossen. Das teilt das Unternehmen mit.

Lüdenscheid - Auch die Serviceleistungen rund um das Brief- und Paketgeschäft der Deutschen Post sind am Donnerstag von der Schließung betroffen.

Die Postbank informiere mit Aushängen frühzeitig über Schließungen, Ersatzfilialen, veränderte Öffnungszeiten und den Zugang zu den Postfachanlagen. Betroffen von den Schließungen sind neben der Postbank-Filiale in Lüdenscheid unter anderem auch die Postbank-Filialen in Hagen, Herdecke, Iserlohn und Menden.

Die Filialen der Deutschen Post im Einzelhandel öffnen am Donnerstag regulär.