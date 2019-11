Betreuung im Freien: Hier soll bald ein Waldkindergarten eröffnen

+ © Kerstin Zacharias Sehen großes Potenzial für einen Waldkindergarten auf dem Areal des Naturschutzzentrums Hof Oelken: Fachdienstleiterin Ursula Speckenbach, Fachbereichsleiter Matthias Reuver, Hans Obergruber (Naturschutzzentrum), Susanne Sondermann (Jugendhilfe- und Bildungsplanung) sowie Architektin Cornelia Amtenbrink. © Kerstin Zacharias

Lüdenscheid – Die Natur entdecken, den Jahreskreislauf erleben, sich an der frischen Luft aufhalten – die Idee eines Waldkindergartens ist nicht neu. Auch in Lüdenscheid gibt es schon seit Jahren Überlegungen, eine solche Einrichtung in der Natur zu realisieren. Und diese nehmen nun konkrete Formen an.