Neues Absperrgitter an Fußgängerbrücke „Am Kattendieck“

Lüdenscheid - Ein neues Abspergitter hat der STL an der Fußgängerbrücke „Am Kattendieck“ wegen Absturzgefahr installiert. Der Grund: Immer wieder haben Personen die alte Absperrung missachtet.

Seit Anfang April ist die Fußgängerbrücke über die Gleisanlage zwischen Wikinger Weg und Im Winkel gesperrt; wegen fäulnisbedingter Schäden am Geländer und am Boden besteht Absturzgefahr (wir berichteten). Weil in der Vergangenheit jedoch immer wieder Personen die Absperrung zur Seite schoben und die Brücke als Abkürzung benutzten, haben die Verantwortlichen des STL (Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid) reagiert und ein neues Absperrgitter installiert.

Entsprechende Schilder weisen auf die Gefahren hin. Bis auf Weiteres werden Anwohner auf die Abkürzung über die Brücke verzichten müssen. Denn obwohl bereits Mittel im Haushalt für einen Neubau eingestellt wurden, wird dieser wohl nicht so schnell zu realisieren sein.

So hatten sich die verantwortlichen Gremien für eine Brücke in Aluminium-Bauweise ausgesprochen, die entsprechenden Ausschreibungen würden gerade vorbereitet, sagt Andreas Fritzstellvertretender STL-Werkleiter. Letztlich gelte es auch bei der Montage des Brückenelements über die Gleise die Deutsche Bahn einzubeziehen.

„Ein Zeitrahmen lässt sich derzeit nicht abschätzen.“ Fußgänger können über die Friesenstraße/Alemannenstraße /im Tunnel /im Winkel und in die entgegengesetzte Richtung ausweichen, heißt es vom STL.