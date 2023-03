Betonplatten sollen in Lüdenscheid alte Bäume retten

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Der allein stehende Ahornbaum im Kurvenbereich der Ortsdurchfahrt auf Höhe des historischen Haferkastens soll gerettet werden, indem der Fußweg auf die andere Seite verlegt wird. Das ist durchaus aufwändig, gibt dem 90 bis 100 Jahre alten Baum aber noch eine Zukunft. © Cornelius Popovici

Letzte Ausfahrt Brüninghausen: Für Jörg Burkowski ist die Straßenerneuerung der Ortsdurchfahrt in Brüninghausen das wohl letzte Projekt nach 29 Jahren im Dienste der Stadt Lüdenscheid.

Lüdenscheid – Am Mittwoch durfte Jörg Burkowski noch einmal im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz vortragen und darlegen, dass es eben nicht eben trivial sein muss, eine Straße zu erneuern.. Erst recht dann nicht, wenn es um den Fortbestand Jahrzehnte alter Bäume geht, für deren Erhalt Burkowski in die Bütt ging – ganz so, wie man es gar nicht anders vom Mitarbeiter des Fachdienstes 67 (Umwelt, Klimaschutz, Grünflächenplanung) kennt.

Bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt im Ortsteil Brüninghausen soll die Straße um 20 Zentimeter angehoben werden. Es geht um eine bessere Entwässerung. Die Straße gehört nicht mehr der Stadt, sondern Straßen.NRW. So weit, so klar.

Am Rande der Straße gibt es allerdings einen Fußweg, der der Stadt Lüdenscheid gehört, und am Rande dieses Fußweges stehen in regelmäßigen Abständen Bäume, die ein erkleckliches Alter auf dem Buckel haben – Burkowski sprach von 70, 80 oder 90 Jahren. Gesunde Bäume, von denen die ersten auf einem Teilstück ohne Fußweg und in Hoheit des Landesstraßenbetriebs bereits gefallen sind. Der Verkehrssicherungspflicht wegen.

Bei der Straßensanierung wird auch der Fußweg erhöht

Klar ist: Bei der Straßensanierung wird auch der Fußweg um 20 Zentimeter erhöht werden müssen. Und natürlich wäre es eine Lösung, die alten Bäume zu fällen und Neues zu pflanzen. Es ist aber nicht der Weg, den Burkowski bevorzugt. Ihm geht es um den Erhalt gesunder Bäume – und damit fand er durchaus Anklang bei den Mitgliedern des Ausschusses.

Technisch ist dies allerdings durchaus anspruchsvoll. Burkowski stellte ein Modell vor, bei dem der Fußweg auf Höhe der Bäume von Betonplatten überspannt werden soll. Es ist ein Modell, dass zuletzt an der Kölner Straße bereits der Aldi-Markt für seinen Parkplatz in Teilen umgesetzt hat. „Bäume sind Anpassungskünstler, unsere Wurzelbrücken auch“, stellte Jörg Burkowski in seiner Präsentation im Ratssaal fest, räumte allerdings ein, dass auch bei diesem Vorgehen die Gefahr besteht, dass bei der Beschneidung der Wurzeln der Bäume zu viele Haltewurzeln gekürzt werden müssen. „Dann wird man eine Entscheidung gegen den Baum fällen müssen.“ Burkowski machte indes klar, dass Lüdenscheid keineswegs Vorreiter bei so einem Vorgehen sei: „Wir sind nicht die Ersten, eher die Letzten.“

Rund 4500 bis 5000 Euro Kosten pro Betonplatte und Baum

Sei’s drum: Die Kosten für diese Lösung schätzt der Mann aus dem Fachdienst 67 auf rund 4500 bis 5000 Euro pro Betonplatte und Baum. Bei zehn bis 15 Bäumen, deren Fortbestand auf diese Weise gerettet werden soll, kommt eine erkleckliche Summe zusammen. „Allerdings kostet jeder Baum, der neu gepflanzt wird, die Stadt 4000 Euro“, relativierte Burkowski die Summe und verwies noch auf einen weiteren Baum, der ganz besonders erhaltenswert sei.

Es handelt sich um einen allein stehenden Ahronbaum im Kurvenbereich der Ortsdurchfahrt auf Höhe des historischen Haferkastens. Ein Baum, der Freistand gewöhnt ist. Das Alter: zwischen 90 und 100 Jahren. Der Kurvenbereich ist eng, eine Lösung wie an anderen Stellen scheidet aus, doch Burkowski hat einen Plan gefunden, um auch diesen Baum zu retten. Er will den Fußweg an dieser Stelle auf die andere Seite des Baumes verlegen, um Platz zu gewinnen. Es ist aufwendig, würde den Bereich aber durchaus aufwerten. Kosten: 12 000 Euro. „Absägen und neu pflanzen kostet aber auch. Wir sollten neue Wege gehen“, stellte Burkowski fest. Auch hier war der Zuspruch groß.

Die Politik wird nun Wege finden müssen, das letzte Projekt Burkowskis mit den entsprechenden Finanzen auszustatten. 50 000 Euro jährlich sind bei der Stadt für die Neupflanzung von Bäumen eingepreist. Man könnte hier etwas für die Erhaltung alter Bäume zweckentfremden. CDU-Ratsherr Christoph Weiland merkte an, dass die Sanierung des Bürgersteigs in Brüninghausen schon mehrfach verschoben worden sei – das Geld könnte auch aus Bauprojekten, die in diesem Jahr nicht umgesetzt werden können, für diesen Zweck verwandt werden. Man wird sehen, wie sich Lösungen finden lassen. Nur eines machte Burkowski klar: Lösungen, die einen Radweg in diesem Bereich enthalten, wird nicht geben. Dafür fehlt ausnahmsweise nicht das Geld, sondern schlichtweg der Platz.