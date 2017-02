Betäubungsmittel: Polizei stoppt zwei Autofahrer

Lüdenscheid - Schlaf- und Beruhigungsmittel in einem Fall, Marihuana und Haschisch im anderen. Die Polizei hat am Mittwoch zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen - einen der beiden unter Mithilfe eines Zeugen, der die Verfolgung aufgenommen hatte.

Ein Zeuge war am Mittwoch gegen 23.30 Uhr auf der L561 aus Herscheid kommend mit seinem Auto in Richtung Lüdenscheid unterwegs.

Er meldete der Polizei, dass vor ihm ein schwarzer Opel Zafira ständig von der Fahrspur abkomme - sowohl nach links auf die Gegenfahrspur als auch nach rechts auf den Seitenstreifen.

Verfolgung auf der A 45

An der Anschlussstelle Lüdenscheid-Süd folgte der Zeuge, der laufend seinen Standort mitteilte, dem Opel auf die A 45 in Fahrtrichtung Dortmund. Auf der A 45 konnte der Opel schließlich durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Lüdenscheid in Höhe der Anschlussstelle Lüdenscheid-Mitte angehalten werden.

Der Opel-Fahrer, ein 38-Jähriger aus Wetter, äußerte bei der Kontrolle, dass er von der Spätschicht komme und müde sei, aber nichts eingenommen habe, heißt es im Bericht der Polizei.

Weitere Zeugen gesucht

Ein anschließender Drogenvortest verlief allerdings positiv auf Benzodiazepine (verschreibungspflichtige Schlaf- und Beruhigungsmittel). Daraufhin gab er an, Antidepressiva genommen zu haben.

Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein des Opel-Fahrers wurde sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und eine Strafanzeige wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinflusses gefertigt.

Weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Lüdenscheid unter der Rufnummer 02351/90990 in Verbindung zu setzen.

Verkehrskontrolle an der Lennestraße

Auch einen 39-jährigen Lüdenscheider erwartet eine Strafanzeige wegen Autofahrens unter Betäubungsmitteleinfluss.

Die Polizei hielt den Fahrer eines Opel Corsa am Mittwoch gegen 17.45 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der Kreuzung Lennestraße/Buschhauser Weg an.

Weiterfahrt untersagt

Die Beamten stellten bei ihm drogentypische Auffälligkeiten fest, heißt es im Polizeibericht. Nachdem ein Drogenvortest positiv verlaufen war, sagte der Lüdenscheider zunächst, vor vier Tagen Marihuana konsumiert zu haben.

Später, während der angeordneten Blutentnahme, gab er an, mittags Haschisch konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wurde untersagt. - eB