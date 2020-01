Deutliches Besucherplus in der Phänomenta

Positive Entwicklung

+ © Görlitzer Torsten Schulze hat mit Roboter Lüdia auf das neue Jahr angestoßen. © Görlitzer

Lüdenscheid – In der Phänomenta läuft es rund: Kurz vor Jahresende sah sich Torsten Schulze mit seinem Team auf einem guten Weg. Auch wenn eine endgültige Bilanz der Besucherzahlen noch aussteht, sei von einem hohen zweistelligen Plus auszugehen. „Wir sind mit 2019 hoch, hoch zufrieden“, sagt Schulze, der inzwischen neben der Betriebsleitung den Vorsitz der Geschäftsführung übernommen hat, André Westermann nach wie vor an seiner Seite.