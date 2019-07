Besuch beim Kinderarzt endet für Mutter mit böser Überraschung

Polizei ermittelt in Lüdenscheid

+ © picture alliance/dpa Kinderarzt (Symbolbild). © picture alliance/dpa

Lüdenscheid - Mütter mit Babys oder Kleinkindern kennen das. Der Kinderwagen bleibt draußen stehen. So auch bei einem Besuch eines Kinderarztes am Montag in Lüdenscheid.