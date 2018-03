Lüdenscheid - Sie erscheinen in einer imposanten Schlagzahl: Fast jedes Jahr brachte der gebürtige Gelsenkirchener Klaus-Peter Wolf seit 2007 einen seiner beliebten Ostfrieslandkrimis auf den Markt. Seine Protagonisten Ann Kathrin Klaasen und Frank Weller wurden unter Krimi-Fans quasi über Nacht berühmt, wenn sie sich mit einem abgetrennten Kopf auf Wangerooge befassen müssen oder brutale Serienvergewaltiger jagen.

Lokalkolorit ja, aber angenehm verpackt und doch mit einem „Da war ich schon einmal“-Gefühl für den Leser: Klaus-Peter Wolf kommt nach Lüdenscheid. Am 6. Oktober (Samstag) liest er ab 19.30 Uhr im Rahmen des Krimifestivals „Mord am Hellweg“ und auf Einladung der VHS Lüdenscheid. „In der Phänomenta“, sagt VHS-Leiter Andreas Hostert. Dort sei das Ambiente passend.

„Wir erwarten mehr als 200 Gäste. Und da ist der kreative Raum in Lüdenscheid sehr überschaubar“, hat auch die VHS mit der „magischen Grenze“ von mehr als 200 Veranstaltungsteilnehmern zu kämpfen. Hostert: „2008 haben wir mal eine Lesung im Fotostudio Steve gemacht. Hundert Stühle haben wir da hingeschleppt, die ganze steile Treppe hoch. Das Ambiente war großartig. Kamin, ein Glas Rotwein, die Toilette war im Nachbarhaus. Wenn ich heute noch einmal eine Lesung da machen würde, würden sie mich sofort verhaften“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Aber passende Locations zu finden, sei in den letzten Jahren nicht einfacher geworden. Froh sei er darüber, dass sowohl die Sparkasse als auch die Phänomenta sofort bereit waren, unkompliziert Räume zur Verfügung zu stellen. Zum sechsten Mal ist die Volkshochschule dabei, wenn das 9. Krimifestival im Herbst über die Bühne geht. Vier Veranstaltungen sind für Lüdenscheid geplant – die Lesung mit dem norddeutschen Krimiautoren, eine Lesung mit dem Autorenduo Ule-Hansen sowie zwei weitere, deren Daten noch nicht feststehen.

Klaus-Peter Wolf verspricht mit seinen Ostfriesenkrimis wieder Hochspannung. Mit von der Partie sind am 6. Oktober in der Phänomenta auch Bettina Göschl und ihre Komplizen. Göschl sorgt mit ihrer Musik für Gänsehaut. Ihre Songs zu den Ostfriesenkrimis von ihrem Mann Klaus-Peter Wolf sowie ihre Interpretation bekannter Hits aus 80 Jahren Musikgeschichte wurden bereits auf einen Silberling gepresst. Lesen wird der Bestsellerautor aus „Ostfriesenfluch“ und „Totentanz am Strand“.

Karten für die Lesung kosten 16,90 Euro/14,90 Euro im Vorverkauf sowie 21/19 Euro an der Abendkasse. Sie sind ab sofort zu haben in der Buchhandlung Thalia im Stern-Center (keine telefonische Bestellung). „Mord am Hellweg“, Europas größtes internationales Krimifestival, dauert vom 15. September bis 10. November 2018 und bietet eine Vielzahl an Lesungen und spannenden Aktionen in der Region. Namhafte Bestsellerautoren wie Sebastian Fitzek, Ingrid Noll, Arno Strobel, Arne Dahl oder Simon Beckett besuchen die Region. Die Liste der literarischen Tatorte findet sich unter www.mordamhellweg.de.