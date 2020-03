Mit 40 D-Mark auf der Suche nach dem Glück

+ © Othlinghaus Peter Prange las im ausverkauften Saal der Stadtbücherei. © Othlinghaus

Lüdenscheid – Am Mittwoch, 18. März, flimmert der erste Teil der Trilogie des Romans „Unsere wunderbaren Jahre“ von Peter Prange über die ARD-Mattscheibe – eine Geschichte, die in Altena spielt. Im Vorfeld der Film-Premiere war der Autor, der seit vielen Jahren mit seiner Familie in Tübingen lebt, auf Einladung der Freunde der Stadtbücherei in Kooperation mit Century 21 Bruchhage Immobilien im Saal der Stadtbücherei zu Gast.