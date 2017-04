Bestellte Smartphones kamen nie an

Lüdenscheid - Kurios mutete der Verlauf einer Berufungsverhandlung im Landgericht Hagen an. Der 53-jährige Lüdenscheider entpuppte sich zwar als notorischer Betrüger – möglicherweise noch über das hinaus, was die Anklage auflistete. Doch im Ergebnis erreichte er eine erhebliche Reduzierung der gegen ihn am 30. Juni 2016 verhängten Strafe.

Seinem zu Beginn verkündeten Ziel einer Strafe, die so gering ist, dass sie nicht ins Führungszeugnis eingetragen wird, kam er allerdings nicht näher. Und schon gar nicht erfüllte ihm die Kammer den Wunsch einer Einstellung des Strafverfahrens gegen Geldauflage.

Der Mann hatte im März und April 2016 drei Mobiltelefone zu Preisen zwischen 320 und 400 Euro über die Internet-Plattform Ebay Kleinanzeigen angeboten, das von den Käufern überwiesene Geld vereinnahmt, aber nicht geliefert. Das bestritt er auch im Landgericht nicht, nannte aber immer neue Gründe, warum die Geräte noch nicht bei den Kunden waren. „Wenn ich die Smartphones gestern hatte, muss ich die heute nicht mehr haben“, lautete eine seiner Argumentationen.

Vor der Berufungskammer des Landgerichts offenbarte er möglicherweise eine weitere Straftat: Denn er beantwortete die Frage nach der Herkunft der Smartphones, von denen er hartnäckig behauptete, er habe sie damals besessen: Die Mobilfunkverträge, die er abschließen musste, um die Geräte zu bekommen, seien alle aufgelöst worden, weil er die monatlichen Raten nicht mehr bezahlen konnte, gab er zu. Oberstaatsanwältin Bianca Schölch nahm das zum Anlass für die Ankündigung ergänzender Ermittlungen und möglicherweise einer weiteren Strafanzeige. „Sie haben Ihre Kunden nach Strich und Faden über’s Ohr gehauen“, warf sie dem Angeklagten vor. Richter Dieter Krause war ebenfalls empört über die notorischen Beschönigungen des Angeklagten: „Ich bin ganz offen gewesen zu den Leuten“, hatte der tatsächlich von sich gegeben.

Die drei angeklagten Betrugsfälle hatten sich im März und April 2016 zugetragen. Die Kunden überwiesen das Geld und warteten anschließend vergeblich auf die Zusendung von Galaxy S6 und iPhone. Alle drei blieben hartnäckig, wechselten wochen- und monatelang immer neue E-Mails mit dem Angeklagten, der immer neue Vertröstungen auf den Weg brachte.

Das Amtsgericht in Lüdenscheid hatte die drei Betrugstaten mit einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 35 Euro geahndet. Unter diese Anzahl von Tagesätzen wollte das Gericht auf keinen Fall gehen. Nach der Beweisaufnahme hätten die Richter wohl eher eine noch höhere Strafe verhängt. Doch das war ausgeschlossen, weil nur der Angeklagte in Berufung gegangen war. So kam er als Hartz-IV-Bezieher schließlich in den Genuss einer Reduzierung der Höhe der Tagessätze von 35 auf 15 Euro. - thk