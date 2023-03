Irischer Experte prüft Eleven auf Herz und Nieren

Von: Jutta Rudewig

Die Schüler der Ballettschule Klüttermann können stolz auf ihre Ergebnisse sein. © Cornelius Popovici

„Es war nicht leicht, unsere Eleven und Elevinnen nach dieser langen Durststrecke und immer wieder krankheitsbedingten Ausfällen endlich wieder zurückzuholen in die Normalität.“ Das sagt Manuela Klüttermann, Leiterin der Ballettschule Klüttermann.

Lüdenscheid - Im Februar 2023 stellten sich nach drei Jahren coronabedingter Pause 62 Schüler der Ballettschule Klüttermann den strengen Prüfungskriterien der Royal Academy of Dance. Erstmals kam ein männlicher Prüfer aus Irland in die Bergstadt in die Ballettschule Klüttermann, um den Leistungsstand neutral zu beurteilen.

„Wir sind umso stolzer, dass die Ergebnisse der endlich wieder einkehrenden Kontinuität hervorragend ausgefallen sind. Ich bewundere jeden einzelnen Prüfling und auch alle Eltern dafür, dass sie trotz der hier herrschenden chaotischen Verhältnisse, was den Verkehr betrifft, hinter unseren Zielen stehen und ihre Kinder zu uns bringen.“ Geprüft wurden die Stufen Grad 1, Grad 2, Grad 4, Grad 6, Grad 7 und Intermediate. Letztere ist bereits eine berufsorientierte Förderklasse und beinhaltet auch den Spitzentanz.

Am Samstag verlieh Manuela Klüttermann in einem festlichen Rahmen und im Beisein der Angehörigen die eingetroffenen Zertifikate und Zeugnisse, die detaillierte Auskunft geben über den technischen Stand, die Musikalität und das Rhythmusgefühl sowie die Ausdrucksstärke und die Darstellungskraft der einzelnen Prüfungskandidaten. „Es ist immer wieder erstaunlich, was unsere Kinder und Jugendlichen bereit sind, zu leisten, wenn sie mit Leidenschaft ein Ziel verfolgen“, so die Ballettschulinhaberin.



Urkunden erhielten Nora Borowski, Elisa Cheung,Viktoria Danilenko, Julia Dillmann, Lara Dunkel, Mia Geerdens, Maila Gierse, Milena Isamailov, Emilia Jimenez Behrendt, Marie Schlüchting, Ecrin Bahar Acer, Nesrin Gallo, Julienne Hannan, Lena Marie Hofmann, Giulia Kaniowski, Anna Litzinger, Mia Rosario Prange, Melis Besirlioglu, Nelli Ghukasyan, Kashmira Groth-Thangaragah, Amelie Jäger, Ayla Matilda Middelhoff, Lilian Maria Joleen Steingräber, Laura Maria Amico, Merle Berger, Anna Brik, Emma Czech , Thalia Krammy, Charlotte Kühlen, Alina Simf, Maya Biehsmann, Dephne Sunal, Mina Vasilev, Klara Wilk, Katja Aleksanyan, Marie-Lou Froese, Leonardo Goral, Lina Ilcev, Lotte Sophie Kirsch, Helena Lünser, Laurine Ueßeler, Evangelia Zapsa, Alicja Brisch, Alexandra Gross, Nina Schmermbeck, Florentine Scholz, Sophia Tornow, Lina Walter, Laura Maria Amico, Emma Czech, Thalia Krammy, Alina Simf, Julia Era, Efrosyni-Chrysiis Karapa, Merle Berger, Anna Brik, Alicja Brisch; Alexandra Gross, Charlotte Kühlen, Nina Schmermbeck, Florentine Scholz und Lina Walter.