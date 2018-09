"Beste Marktschreier der Republik“ auf dem Sternplatz

+ © Foto: Eventagentur Jobo Der „holländische Blumenkönig“ möchte den Sternplatz in ein gigantisches Blumenmeer verwandeln. © Foto: Eventagentur Jobo

Lüdenscheid - Sie schreien, was das Zeug hält, und preisen lautstark ihren Fisch, ihre holländischen Blumen, Wurst und Käse an: Nach zehn Jahren gastieren die „besten Marktschreier der Republik“ am kommenden Wochenende wieder in Lüdenscheid.