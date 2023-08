Bautz-Festival 2023: Schadensanalyse im Lüdenscheider Nattenberg-Stadion

Sportausschuss

+ © Schäfer Die Mitglieder des Sportausschusses schauten sich bei der Bestandsaufnahme am Dienstag im Nattenberg-Stadion auch die neuen und fest eingebauten Fluchttreppen an. © Schäfer

Mitte August hatten Tausende Besucher das Nattenberg-Stadion in eine große Partymeile verwandelt, beim Bautz-Festival ausgelassen die vielen Bands, sich und das Leben gefeiert. Die dritte Auflage dieses Open-Air-Spektakels war als voller Erfolg verbucht worden, Hauptorganisator Phillip Nieland sprach im Nachgang von einem „Wochenende, das der Stadt gut getan und die Menschen quer durch alle Altersgruppen glücklich gemacht“ habe. Sexy Lüdenscheid.

Lüdenscheid - Was nach Feiern in privaten Haushalten gilt, das gilt erst recht bei einem Festival dieser Größenordnung: Nach einem Fest wird reinegemacht, abgebaut, aufgeräumt, treten hier und da vielleicht kleinere, hier und da aber auch mal größere Schäden auf, die die Partygäste hinterlassen haben oder die beim Auf- und Abbau entstanden sind. Das Bautz-Festival hatte an beiden Tagen zusammen rund 20 000 Besucher gezählt, dass da nicht alles heile bleibt, es versteht sich fast von alleine. Wo gehobelt wird, da fallen eben auch Späne. Am Dienstagnachmittag war Phillip Nieland, der Bautz-Chef und Geschäftsführer der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH (LSM), wieder am Nattenberg. Grund war eine Bestandsaufnahme des Sportausschusses, schließlich ist das „Schmuckkästchen“ Nattenberg-Stadion mit Ausnahme von zwei Festival-Tagen im Jahr in erster Linie Sportstätte und Heimat von Vereinen und ihren Sporttreibenden. „Ortsbesichtigung und Erfahrungsaustausch nach dem Bautz-Festival“ war der Tagesordnungspunkt überschrieben.



Bevor es losging auf diese Ortsbesichtigung, lobte Nieland zunächst die „gute Zusammenarbeit“ mit Verwaltung und den heimischen Vereinen. Vieles in dieser Zusammenarbeit sei besser geworden seit der ersten Auflage des Festivals, als die Schäden im Stadion, insbesondere auf dem Rasen, der Laufbahn und an der Bahnumrandung durchaus gravierend gewesen waren und dazu geführt hatten, dass die LG Lüdenscheid 2019 ihren Kehraus im September hatte absagen müssen. Nach Bautz II waren die Schäden, insbesondere durch den Einsatz optimierter Schwerlastplatten, schon wesentlich geringer gewesen.



Ganz vermeiden werden sich Schäden angesichts der Größenordnung des Spektakels nicht

„Aber es ist immer noch ein Lernprozess“, sagte Nieland. Ein Lernprozess, bei dem es darum geht, Dinge jedes Jahr zu verbessern und zu optimieren. Dazu zählt auch, die Schäden am Nattenberg so gering wie möglich zu halten. Ganz vermeiden werden sich diese angesichts der Größenordnung des Spektakels zwar nicht. Dass im Rahmen von Bautz III der Pfosten eines Tores am Nebeneingang des Hauptstadions aus der Verankerung gerissen wurde und am Rande des Kunstrasenplatzes ein Ballfangzaun wohl durch den Aufprall eines Fahrzeuges geknickt wurde – es sind fraglos ärgerliche Schäden. Aber eben auch solche, die zügig und ohne Beeinträchtigung des Sporttreibens behoben werden dürften. Apropos zügig: „Wir sind guter Hoffnung, dass wir schnell wieder eine komplett grüne Fläche zur Verfügung stellen können“, sagte Dierk Gelhausen (Fachdienst Schule und Sport), als die Ausschussmitglieder den Naturrasen im Hauptstadion in Betracht nahmen. Der Rasen sah vor allem in den Bereichen vor Kopf aufgrund der fürs Bautz-Festival gelegten Platten am Dienstag eher aus wie ein zerstückelter Acker.



Aber: „Der Rasen hat es relativ gut überstanden“, sagte Gelhausen. Es werde neu eingesät, zudem soll „eine Fachfirma die Wurzeln prüfen“. Bis wieder ein Fußballspiel auf dem Naturgrün angepfiffen wird, dürfte es aber noch dauern. Nur gut für die Rot-Weißen, dass nebenan das am Montag nach dem Festival wieder freigegebene Kunstgrün zur Verfügung steht. Und für das nächste Heimspiel der American Footballer der Lightnings am 7. Oktober gegen die Oberhausen Tornados müsse der Rasen ja nicht zwingend in einem tadellosen Zustand sein. Gelhausen: „Die Footballer sind da schmerzfrei.“ Dass das ursprünglich für den 16. September angesetzte Heimspiel der „Blitze“ aufgrund des Rückzuges der Dorsten Reapers ausfällt, kommt den Verantwortlichen aber sicher nicht ungelegen. Am Montag möchte übrigens der DFB-Stützpunkt Lüdenscheid auf dem Nattenberg-Rasen trainieren, wird aber nur auf auf einer Teilfläche den Ball rollen lassen können.

Abnahme des Deutschen Sportabzeichens wieder im Nattenberg-Stadion

Ab diesem Donnerstag soll eine Abnahme des Deutschen Sportabzeichens im Nattenberg-Stadion wieder möglich sein, weil die verdreckte Laufbahn vorher gereinigt werden sollte. Auch die fehlenden Umrandungen sollen zügig wieder montiert werden. Fakt ist aber auch: Die Laufbahn, die Athleten der LG Lüdenscheid wissen es gut, ist in die Jahre gekommen und hat ihre besten Zeiten längst hinter sich. Das gilt auch für die Ablaufrinnen. Dierk Gelhausen: „Wir müssen irgendwann über eine neue Laufbahn nachdenken.“

„Just in time“ vor dem Bautz-Festival 2023 in die Tat umgesetzt wurde der Bau von Fluchttreppen, die sich der Ausschuss am Dienstag ebenfalls anschaute. Durch den festen Einbau dieser Treppen, die preislich im Angebotsrahmen geblieben seien, entfällt der baulich aufwendige und auch kostenintensive Aufbau der temporären Treppenanlagen.