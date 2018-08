Best Carwash: „Bäng Boom Best“ am Samstag im Saugerpark

+ 2017 war die Party im Saugerpark ausverkauft. Auch am Samstag erwarten die Veranstalter wieder jede Menge Besucher.

Lüdenscheid - Nach dem Erfolg der ersten „Bäng Boom Best“-Party in 2017 wird diesen Samstag das zweite große Fest im Saugerpark bei Best Carwash am Grebbecker Weg stattfinden.